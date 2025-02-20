Банки нарощують кредитування півтора року поспіль та мають достатній потенціал для підтримки економіки надалі. Чисті гривневі кредити бізнесу за рік зросли на 20,6%, а населення – на 39,9%.

Про це йдеться в "Огляді банківського сектору за ІV квартал 2024 року" від Національного банку України.

Зазначається, що обсяг чистих активів банків зріс на 7,6% за IV квартал та на 16,2% – за 2024 рік. Передусім зросли вкладення в ОВДП – на 11,2% за квартал та більше ніж на третину за рік. Водночас обсяг вкладень у депозитні сертифікати НБУ за рік скоротився на 11,6%.

Кредити бізнесу

За даними регулятора, чисті гривневі кредити бізнесу зростають півтора року поспіль. За рік приріст становив 20,6%. Дещо швидше збільшувалися чисті гривневі кредити МСП – на 1,2% за IV квартал та на 22,1% за рік. Їхня частка в чистому гривневому портфелі кредитів бізнесу зросла до 60,2%.

Найшвидші темпи зростання кредитування зафіксовано у держбанках: 5,3% за IV квартал та 24,8% за рік. У розрізі галузей упродовж кварталу найсуттєвіше збільшилися обсяги кредитів підприємствам харчової промисловості та машинобудування, загалом за рік – торгівлі та харчової промисловості.

Частка позик за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” у чистому гривневому портфелі бізнесу скоротилася до 33,7% на кінець 2024 року.

Чисті гривневі кредити зі строком погашення понад три роки зросли на 21,6% за IV квартал та на понад 58% за рік, а їхня частка в портфелі збільшилася до 25,2%.

Кредитування населення

Як повідомляють в НБУ, чисті гривневі кредити населенню жваво зростають: на 6,7% за IV квартал та на 39,9% за рік. У цьому портфелі надалі домінують незабезпечені позики.

Зростання обсягу іпотечних кредитів у IV кварталі уповільнилося до 7% за квартал та 60,7% – за рік. Як наголошують у регуляторі, іпотечне кредитування й надалі зосереджене майже виключно в межах державної програми “єОселя”, валовий портфель якої в IV кварталі збільшився до 24,1 млрд грн.

У регуляторі переконані, що для розвитку іпотечного кредитування необхідне активніше залучення банків із ринковими продуктами, що потребує посилення нормативного й законодавчого регулювання сектору нерухомості та удосконалення дизайну державної підтримки іпотеки.

Якість кредитного портфеля поліпшується

В НБУ повідомляють, що частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилася до 30,3% (18,6% без урахування боргів ексвласників ПриватБанку та старих боргів, що виникли до кризи 2014–2016 років).

"Основним рушієм зниження частки NPL залишалося їх списання та зростання обсягів нових кредитів. Частка корпоративних позичальників, що зазнали дефолту за гривневими кредитами у 2024 році, знизилася і становила близько 4%", зазначають в НБУ.

Фондування банків від бізнесу та населення і далі зростало

За даними регулятора, обсяги гривневих коштів фізичних осіб у банках збільшилися на 3,7% за квартал та на 11,5% за рік. Строкові депозити фізичних осіб у гривні стабільно зростали із вересня. Натомість рівень доларизації вкладів клієнтів знизився до 31,4%.

Гривневі кошти бізнесу зросли на 16,6% за квартал та на 19% за рік.

В НБУ зазначають, що підвищення облікової ставки остаточно припинило зниження ставок за коштами населення. Вартість нових гривневих залучень від фізичних осіб у грудні становила 9,6% річних, за коштами бізнесу – 8,3%.

Ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися до 14,7% річних. Найнижчі ставки пропонували іноземні банки: для іноземних підприємств – 11,4% річних, для українських приватних підприємств – 14,3% річних.

За 2025 рік банки отримали 103,7 млрд грн прибутку, однак у IV кварталі зафіксований збиток на 13,5 млрд грн через нарахування податку на прибуток за підвищеною ставкою 50% ретроспективно за весь рік.

Основним джерелом високого прибутку залишався чистий процентний дохід завдяки стабільній дохідності ОВДП та кредитів. Процентна маржа в середньому за рік становила 7,6%. Чистий комісійний дохід суттєво зріс (на 3,3% за квартал та на 5,2% за рік), у грудні вперше за час повномасштабного вторгнення його місячний обсяг досяг передвоєнного рівня.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).