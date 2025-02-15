Обсяг гривневих коштів на рахунках українців зріс у січні

Банківська система України зберігає високий рівень ліквідності, попри сезонні коливання та воєнні виклики. За оперативними даними, обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у січні зріс на 0,1%, тоді як у січні минулого року спостерігалося зниження.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Сезонні відпливи коштів із рахунків бізнесу, пов’язані з річними податковими платежами, не вплинули на загальну ліквідність банків. Аналогічні тенденції спостерігалися і в довоєнний період, коли після активного фінансового руху наприкінці року відбувалося тимчасове зменшення коштів на рахунках у січні.

За підсумками 2024 року обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках зріс на 12%, а бізнесу – на 19%. Банки продовжують залучати вклади, і за прогнозами, у 2025 році обсяг депозитів також збільшуватиметься.

Станом на початок лютого загальний обсяг гривневих коштів клієнтів у банках становить 1,8 трлн грн, що вдвічі більше, ніж було на момент повномасштабного вторгнення.

Банківська система стабільно працює, незважаючи на воєнні загрози, ракетні удари та енергетичні атаки. Усі банки виконують нормативи короткострокової та довгострокової ліквідності, а обсяги високоліквідних активів перевищують рівень, що був до війни.

Водночас підвищення облікової ставки в грудні та січні разом із новими вимогами до обов’язкових резервів має сприяти зростанню процентних ставок за гривневими депозитами. Це дозволить ефективніше захищати заощадження українців від інфляції та підвищувати попит на гривневі фінансові інструменти.

Стабільний приплив коштів у банки забезпечує можливості для кредитування та інвестицій, що сприятиме подальшому відновленню економіки та зміцненню фінансової стійкості країни.

Додамо, що протягом IV кварталу 2024 року обсяг депозитів серед населення зріс практично у всіх банках, при цьому кілька фінансових установ повідомили про значне зростання обсягів коштів від корпоративних клієнтів. Більшість банків також відзначили зниження вартості позик.

Раніше повідомлялося, що банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування. Вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.