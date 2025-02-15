В январе вырос объем гривневых средств на счетах украинцев

Банковская система Украины сохраняет высокий уровень ликвидности, несмотря на сезонные колебания и военные вызовы. По оперативным данным, объем гривневых средств на счетах физических лиц в январе вырос на 0,1%, в то время как в январе прошлого года наблюдалось снижение.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Сезонные оттоки средств со счетов бизнеса, связанные с годовыми налоговыми платежами, не повлияли на общую ликвидность банков. Аналогичные тенденции наблюдались и в довоенный период, когда после активного финансового движения в конце года происходило временное уменьшение средств на счетах в январе.

По итогам 2024 г. объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках вырос на 12%, а бизнеса – на 19%. Банки продолжают привлекать вклады, и по прогнозам, в 2025 году объем депозитов также будет увеличиваться.

По состоянию на начало февраля общий объем гривневых средств клиентов в банках составляет 1,8 трлн. грн., что вдвое больше, чем было на момент полномасштабного вторжения.

Банковская система стабильно работает, невзирая на военные угрозы, ракетные удары и энергетические атаки. Все банки выполняют нормативы краткосрочной и долгосрочной ликвидности, а объемы высоколиквидных активов превышают уровень, находившийся до войны.

В то же время, повышение учетной ставки в декабре и январе вместе с новыми требованиями к обязательным резервам должно способствовать росту процентных ставок по гривневым депозитам. Это позволит более эффективно защищать сбережения украинцев от инфляции и повышать спрос на гривневые финансовые инструменты.

Стабильный приток средств в банки обеспечивает возможности кредитования и инвестиций, что будет способствовать дальнейшему восстановлению экономики и укреплению финансовой устойчивости страны.

Добавим, что в течение IV квартала 2024 года объем депозитов среди населения вырос практически во всех банках, при этом несколько финансовых учреждений сообщили о значительном росте объемов средств от корпоративных клиентов. Большинство банков также отметили снижение стоимости ссуд.

Ранее сообщалось, что банки сохраняют оптимистическое настроение по кредитованию. Они отмечают рост спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.