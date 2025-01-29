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Рост депозитов и снижение стоимости кредитов: основные изменения в банковском фондировании

Рост депозитов и снижение стоимости кредитов: основные изменения в банковском фондировании
Ожидается увеличение объемов депозитов от физических лиц.

В течение IV квартала 2024 г. объем депозитов среди населения вырос практически во всех банках, при этом несколько финансовых учреждений сообщили о значительном росте объемов средств от корпоративных клиентов. Большинство банков также отметили снижение стоимости ссуд.

Такие результаты отражает ежеквартальный опрос по банковскому финансированию.

О банковском фондировании

Отмечается, что по итогам IV квартала 2024 года:

  • объем средств населения вырос почти у всех банков;
  • у отдельных учреждений существенно увеличился объем средств корпораций;
  • средняя стоимость фондирования снижалась на шесть кварталов подряд;
  • доля фондирования в валюте уменьшилась;
  • общий объем капитала увеличился.

Об ожиданиях в 2025 году

В I квартале 2025 года респонденты прогнозируют:

  • Рост привлечений от населения: Ожидается увеличение объемов депозитов от физических лиц, что может свидетельствовать о стабильном спросе на банковские услуги среди населения и росте доверия к финансовым учреждениям.
  • Повышение стоимости депозитов корпораций : Планируется увеличение ставок по депозитам для бизнеса, что может быть результатом изменений в рыночных условиях или повышение стоимости финансирования для предприятий.
  • Рост общего объема капитала: Финучреждения ожидают, что их капитал увеличится, что может быть связано с улучшением финансовых результатов, привлечением новых инвестиций или стабильным приростом собственных ресурсов банков.

Ранее сообщалось, что банки сохраняют оптимистическое настроение по кредитованию. Они отмечают рост спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.

Автор:
Ольга Опенько