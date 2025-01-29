Зростання депозитів і зниження вартості кредитів: основні зміни в банківському фондуванні

Протягом IV кварталу 2024 року обсяг депозитів серед населення зріс практично у всіх банках, при цьому кілька фінансових установ повідомили про значне зростання обсягів коштів від корпоративних клієнтів. Більшість банків також відзначили зниження вартості позик.

Такі результати відображає щоквартальне опитування щодо банківського фінансування.

Про банківське фондування

Зазначається, що за підсумками ІV кварталу 2024 року:

обсяг коштів населення зріс майже в усіх банків;

в окремих установ суттєво збільшився обсягів коштів корпорацій;

середня вартість фондування знижувалася шість кварталів поспіль;

частка фондування у валюті зменшилася;

загальний обсяг капіталу збільшився.

Про очікування у 2025 році

У І кварталі 2025 року респонденти прогнозують:

Зростання залучень від населення: Очікується збільшення обсягів депозитів від фізичних осіб, що може свідчити про стабільний попит на банківські послуги серед населення та зростання довіри до фінансових установ.

Підвищення вартості депозитів корпорацій: Планується збільшення ставок за депозитами для бізнесу, що може бути результатом змін у ринкових умовах або підвищення вартості фінансування для підприємств.

Зростання загального обсягу капіталу: Фінустанови очікують, що їхній капітал збільшиться, що може бути пов’язано з поліпшенням фінансових результатів, залученням нових інвестицій або стабільним приростом власних ресурсів банків.

Ранше повідомлялось, що банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування. Вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.