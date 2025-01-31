Довіра до гривні зростає: обсяг депозитів у банках перевищив 1,9 трлн грн

Національний банк України оприлюднив дані, що свідчать про зростання довіри до банківської системи та гривні. Станом на 1 січня 2025 року обсяг гривневих коштів клієнтів у банках сягнув 1,907 трлн грн, з яких 793 млрд грн розміщено на рахунках фізичних осіб, а 1,114 трлн грн – на рахунках бізнесу.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За рік кошти населення в банках зросли на 82 млрд грн (+12%), а бізнесу – на 178 млрд грн (+19%). З початку повномасштабного вторгнення приріст склав 89% для фізичних осіб і 123% для бізнесу.

За його словами, динаміка показує, що банківська система залишається стабільною та привабливою для вкладників. Частка строкових депозитів фізичних осіб стабілізувалася на рівні 34%, а рівень доларизації коштів знизився до 31%, що свідчить про зростаючу довіру до гривневих інструментів.

Протягом року спостерігалося рівномірне зростання депозитів у банках усіх груп – приватних, державних та з іноземним капіталом. Сезонні коливання, що раніше впливали на обсяги коштів у січні та липні, не мали суттєвого впливу на ліквідність системи, а банки продовжують виконувати нормативи з достатнім запасом.

Пишний пише, що у 2025 році обсяг депозитів продовжить зростати. Зараз кошти клієнтів становлять 92% зобов’язань банків, і навіть ситуативні сезонні відпливи не загрожують стабільності системи завдяки наявним запасам ліквідності.

Водночас, він повідомив, що НБУ здійснює заходи для підтримки фінансової стабільності. У грудні 2024 року облікову ставку було підвищено на 0,5 в.п., а в січні 2025 року – ще на 1 в.п.

Разом із диференційованими вимогами до обов’язкових резервів це сприятиме підвищенню ставок за гривневими депозитами, що, у свою чергу, забезпечить кращий захист заощаджень від інфляції та підтримає попит на гривневі фінансові інструменти.

Додамо, що протягом IV кварталу 2024 року обсяг депозитів серед населення зріс практично у всіх банках, при цьому кілька фінансових установ повідомили про значне зростання обсягів коштів від корпоративних клієнтів. Більшість банків також відзначили зниження вартості позик.

Раніше повідомлялося, що банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування. Вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.