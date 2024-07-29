Банки України фіксують зростання депозитів та прогнозують подальший ріст

У II кварталі 2024 року обсяг коштів населення та бізнесу в українських банках значно зріс, і банки очікують подальшого зростання в наступному кварталі. Такі результати продемонструвало щоквартальне Опитування про банківське фондування.

Про це повідомили у Нацбанку України.

За підсумками II кварталу, зросли обсяги коштів як домогосподарств, так і корпорацій, а також оптового фондування. Останнє зростало третій квартал поспіль, переважно в окремих великих банках.

Середня вартість фондування у II кварталі знижувалася четвертий квартал поспіль. Найбільша за всю історію опитувань частка респондентів повідомила про зниження вартості з II кварталу 2021 року. Вартість оптових залучень також дещо зменшилася вперше за три квартали. Майже всі банки очікують подальшого зниження вартості депозитів для домогосподарств та корпорацій, а також вартості оптового фондування у III кварталі.

Частка фондування у валюті у II кварталі знизилася, і значна частка респондентів очікує продовження цього тренду у III кварталі. Строковість фондування дещо скорочувалася третій квартал поспіль, хоча у II кварталі про це повідомила менша кількість фінансових установ. За оцінками банків, така тенденція триватиме і в наступні 12 місяців.

Яка ситуація очікується у III кварталі

У III кварталі банки прогнозують продовження зростання коштів населення та бізнесу, хоча очікується незначне зниження обсягу оптового фондування.

Деякі великі фінансові установи сподіваються отримати оптове фондування, зокрема фінансування для проектів відновлення від ЄС та міжнародних фінансових організацій, вже в III кварталі.

Загальний обсяг капіталу банків за останні 12 місяців збільшився, про що зазначили близько 90% респондентів. Три чверті опитаних очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців. Прибутковість залишається визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в найближчому майбутньому з III кварталу 2022 року.

Українські банки зафіксували реальний приріст депозитів

Станом на 1 червня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), у банках України досягла 1 266,1 млрд грн, що на 21,9 млрд грн більше порівняно з попереднім місяцем. Вперше цього року зафіксовано реальний приріст депозитів, а не лише зростання за рахунок переоцінки валютних вкладів.

З початку 2024 року приріст вкладів склав 31,3 млрд грн. Ця тенденція до зростання спостерігалась протягом останніх трьох місяців. При цьому, вклади у національній валюті зросли на 13,0 млрд грн за травень, досягнувши 814,6 млрд грн.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала 1 244,2 млрд грн. Це на 15,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Останні три місяці вклади населення демонструють стійку тенденцію до зростання.

Де українці зберігають накопичення

Згідно з опитуванням, яке провела команда Rakuten Viber, українці зберігають накопичення таким чином:

Готівка вдома – 53%;

Рахунок у банку – 10%;

Депозит під відсоток у банку – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облігації чи інші цінні папери – 1%;

Цінні метали – 1%;

Тримаю в нерухомості – 1%;

Всього потроху – 14%;

Інше – 13%.

При цьому, більше половини українців не відкладають кошти під час війни, а 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати.