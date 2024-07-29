Банки Украины фиксируют рост депозитов и прогнозируют продолжение этого тренда

Во II квартале 2024 г. объем средств населения и бизнеса в украинских банках значительно вырос, и банки ожидают дальнейшего роста в следующем квартале. Такие результаты продемонстрировал ежеквартальный Опрос о банковском фондировании.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

По итогам II квартала выросли объемы средств как домохозяйств, так и корпораций, а также оптового фондирования. Последнее рос третий квартал подряд, преимущественно в отдельных крупных банках.

Средняя стоимость фондирования во II квартале снижалась четвёртый квартал подряд. Самая большая за всю историю опросов доля респондентов сообщила о снижении стоимости со II квартала 2021 года. Стоимость оптовых привлечений также несколько уменьшилась впервые за три квартала. Почти все банки ожидают дальнейшего понижения стоимости депозитов для домохозяйств и корпораций, а также стоимости оптового фондирования в III квартале.

Доля фондирования в валюте во II квартале снизилась, и значительная доля респондентов ожидает продолжения тренда в III квартале. Срочность фондирования несколько сокращалась третий квартал подряд, хотя во II квартале об этом сообщило меньшее количество финансовых учреждений. По оценкам банков такая тенденция будет продолжаться и в последующие 12 месяцев.

Какая ситуация ожидается в III квартале

В III квартале банки прогнозируют продолжение роста средств населения и бизнеса, хотя ожидается незначительное снижение объема оптового фондирования.

Некоторые крупные финансовые учреждения надеются получить оптовое фондирование, в частности, финансирование для проектов восстановления от ЕС и международных финансовых организаций уже в III квартале.

Общий объем капитала банков за последние 12 месяцев вырос, о чем отметили около 90% респондентов. Три четверти опрошенных ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев. Доходность остается определяющим фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем с III квартала 2022 года.

Украинские банки зафиксировали реальный прирост депозитов

По состоянию на 1 июня 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), в банках Украины достигла 1 266,1 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше по сравнению с предыдущим месяцем. Впервые в этом году зафиксирован реальный прирост депозитов, а не только рост за счет переоценки валютных вкладов.

С начала 2024 года прирост вкладов составил 31,3 млрд. грн. Эта тенденция роста наблюдалась в течение последних трех месяцев. При этом вклады в национальной валюте выросли на 13,0 млрд грн за май, достигнув 814,6 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц и физических лиц-предпринимателей в украинских банках составили 1 244,2 млрд грн. Это на 15,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Последние три месяца вклады населения демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

Где украинцы сохраняют накопление

Согласно опросу, проведенному командой Rakuten Viber, украинцы сохраняют накопления следующим образом:

Наличные на дому – 53%;

Счет в банке – 10%;

Депозит под процент в банке – 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облигации или другие ценные бумаги – 1%;

Ценные металлы – 1%;

Держу в недвижимости – 1%;

Всего понемногу – 14%;

Остальное – 13%.

При этом более половины украинцев не откладывают средства во время войны, а 12% опрошенных экономят по каждой заработной плате.