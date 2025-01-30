Банки зіткнулись з дефіцитом готівкової валюти: у чому причина

Банківська система зіткнулася з відчутним дефіцитом доларових банкнот через стрімке зростання курсу.

Про це заявили банкіри під час круглого столу, проведеного "Фінансовим клубом".

Дефіцит готівкових доларів

Зазначається, що взимку почав стрімко зростати курс долара і люди активно скуповували готівку. При цьому імпортери валюти робили додаткові запаси, але їх виявилося недостатньо.

"Був певний тиск з боку фізичних осіб. Він виник зокрема і через нестачу готівкової валюти в банківській системі. Ми це бачили і по своєму банку, і по банкам-партнерам, які є основними операторами готівкової валюти. І які її не продавали, бо її не було в наявності", – розповів начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.

Він додав, що банки не могли задовольнити весь попит на готівкову валюту з боку населення, що створило певне навантаження і на каси, і на курс.

Як розповів Куцовський, фінансові установи зіткнулися з тим, що за два дні потрібно було замовляти валюту, якщо це був обсяг понад 500 доларів. Але, на жаль, курс за цей час міг зрости і саме цей фактор створював додатковий ажіотаж на готівковому валютному ринку.

Українці більше купували євро

Коли в касах банків не вистачало доларів, українці більше купували євро.

"По нашим клієнтам – фізичним особам ми досягнули паритету в обсягах купівлі долару і євро. Хоча раніше клієнти здебільшого купували долар. Зараз паритет. Що більше наша економіка інтегрується в ЄС, то більше інтересу буде саме до євро", – наголосив заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць.

За словами банкірів, як тільки українці побачили, що валютної готівки в касах стало достатньо, можна купувати в потрібному йому обсязі, а курс стоїть на місці і перестав зростати, то відразу попит на готівкову валюту знизився.

Раніше Delo.ua розібралося в тому, чого чекати від валютного ринку у перші місяці 2025 року. Зокрема, експерти очікують, що до весни переважатимуть девальваційні настрої. Отже, подальшого зростання курсу долара не уникнути.

За прогнозами експертів, до кінця січня та на початку лютого сплесків на валютному ринку не передбачається, а курс тяжітиме до 42 грн/дол. з незначними коливаннями. Детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.