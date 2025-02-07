У 2024 році банки знизили частку непрацюючих кредитів до 30%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківському секторі на 1 січня 2025 року знизилася до 30,3%, що на 7,1 відсоткових пункти менше, ніж на 01 січня 2024 року. Обсяг NPL за 2024 рік зменшився на 29,1 млрд грн і склав 393,2 млрд грн.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Чинники скорочення NPL

Основні фактори скорочення NPL:

Збільшення обсягів гривневих кредитів високої якості завдяки відновленню попиту і зниженню ставок. Обсяг кредитів у банках зріс на 14,8% у 2025 році. Списання непрацюючих кредитів, особливо в роздрібному секторі, що знизило частку NPL у цьому сегменті на 8 в. п. до 15,5%. Поліпшення також спостерігається в корпоративних кредитах, де частка NPL зменшилася на 5,2 в. п. до 39%.

Непрацюючі кредити в банках

Зазначається, що скорочення частки непрацюючих кредитів зафіксовано в усіх групах банків:

у приватних українських банках – до 12,6%;

у банках з іноземним капіталом – до 10,9%;

у державних – до 43%.

Без урахування боргів колишніх власників АТ КБ "ПриватБанк" та старих боргів часів кризи 2015–2017 років, на 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів становить 24,8% у державних банках та 18,6% у загальній банківській системі, що є найнижчим рівнем з жовтня 2022 року.

Якість працюючих кредитів залишається високою: рівень переходу гривневих кредитів населення та бізнесу в непрацюючі такий самий, як до війни.

Аналіз фінансового стану корпоративних позичальників показує, що більшість кредитів у банках належать надійним клієнтам.

Зазначається, що закредитованості немає: боргове навантаження бізнесу залишається помірним і близьким до довоєнного рівня, а роздрібні позики банків і небанківських фінустанов становлять лише 10% річних доходів населення.

Довідково

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Нагадаємо, банки визначатимуть непрацюючі активи за новими змінами в управлінні проблемними активами, що вступили в силу з початку 2025 року. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.

Додамо, у 2024 році темпи зростання кредитування бізнесу виявилися утричі повільнішими порівняно з кредитуванням населення. Грудень став найскладнішим місяцем, коли спостерігалося скорочення кредитування як для бізнесу, так і для домогосподарств. Найбільше зниження відбулося у гривневому кредитуванні корпоративного сектору – на 2,4% (-14,2 млрд грн).