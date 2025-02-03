Доступні кредити 5-7-9%: на яку суму український бізнес отримав позик від початку року

У 2025 році бізнес отримав 1643 пільгових кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 5,3 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За даними відомства, від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 105,4 тисячі кредитів на суму 365,3 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 539 пільгових кредитів на 2,5 млн гривень.

Зазначається, що державна програма "Доступні кредити 5-7-9% " зосереджена на розвитку реального сектору економіки, а переважна більшість нових позик видається на розвиток переробного виробництва та підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків.

"Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця, що підтримує відновлення економіки ", — наголосив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Скільки отримав бізнес по програмі "Доступні кредити 5-7-9% "

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

1,4 млрд грн — інвестиційні кредити;

1,2 млрд грн — на переробку;

1,1 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

894 млн грн — на підтримку посівної.

Найчастіше кредити отримують підприємства, які працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

В яких регіонах укладено найбільше договорів

Лідерами за сумами укладених кредитних договорів є місто Київ та наступні області України:

Львівська;

Дніпропетровська;

Київська;

Одеська;

Харківська;

Вінницька;

Полтавська.

Відомо, що участь у програмі беруть 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "Укргазбанк".

Нагадаємо, державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує надавати суттєву фінансову підтримку підприємцям навіть в умовах воєнного стану. З початку повномасштабної війни бізнес в Україні отримав 69 992 кредити на загальну суму 273,9 млрд грн.