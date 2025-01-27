Українські підприємці отримали за тиждень понад 300 пільгових кредитів

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує надавати суттєву фінансову підтримку підприємцям навіть в умовах воєнного стану. З початку повномасштабної війни бізнес в Україні отримав 69 992 кредити на загальну суму 273,9 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За останній тиждень уповноважені банки видали 301 пільговий кредит на 0,82 млрд грн. З них 198 кредитів на суму 0,29 млрд грн було надано банками державного сектору.

З початку 2025 року в межах програми підприємці уклали 1 104 кредитних договори на 3,6 млрд грн.

Напрямки використання кредитів під час воєнного стану

Із загальної суми виданих коштів у 273,9 млрд грн:

32,97 млрд грн спрямовано на інвестиційні цілі;

68,75 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

41,73 млрд грн – для сільськогосподарських виробників;

31,21 млрд грн – на переробку агропродукції;

1,68 млрд грн – на енергосервіс;

57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;

26,31 млрд грн – на кредитування в зонах високого воєнного ризику.

Від початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" було укладено 104 814 кредитних договорів на загальну суму 363,6 млрд грн. Значну частину із цих кредитів забезпечили банки державного сектору, уклавши 72 309 договорів на 163,9 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів. До участі у програмі залучено 46 банків. Держава своєчасно здійснює компенсаційні виплати для бізнесу відповідно до умов програми.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року уряд ухвалив зміни для вдосконалення підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема в межах програм "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%" та "Доступний факторинг".

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.