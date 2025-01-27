Украинские предприниматели получили за неделю более 300 льготных кредитов

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает оказывать существенную финансовую поддержку предпринимателям даже в условиях военного положения. С начала полномасштабной войны бизнес в Украине получил 69 992 кредита на общую сумму 273,9 млрд. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 301 льготный кредит на 0,82 млрд. грн. Из них 198 кредитов на сумму 0,29 млрд грн было предоставлено банками государственного сектора.

С начала 2025 года в рамках программы предприниматели заключили 1104 кредитных договора на 3,6 млрд грн.

Направления использования кредитов во время военного положения

Из общей суммы выданных средств в 273,9 млрд грн:

32,97 млрд грн направлено на инвестиционные цели;

68,75 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

41,73 млрд грн – для сельскохозяйственных производителей;

31,21 млрд грн – на переработку агропродукции;

1,68 млрд грн – на энергосервис;

57,43 млрд грн – на антивоенные цели;

26,31 млрд грн – на кредитование в зонах высокого военного риска.

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" было заключено 104 814 кредитных договоров на общую сумму 363,6 млрд. грн.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов. К участию в программе привлечены 46 банков. Государство своевременно осуществляет компенсационные выплаты для бизнеса в соответствии с условиями программы.

Напомним, что в сентябре 2024 года правительство приняло изменения для совершенствования поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, в частности, в рамках программ "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" и "Доступный факторинг".

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.