Кабмин на год продлил программу "Доступные кредиты 5-7-9" для аграриев

Кабинет министров продлил на один год до 31 марта 2026 года срок кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей по заключенным договорам по программе "Доступные кредиты 5-7-9". Соответствующее постановление №1500 от 27 декабря, инициированное Министерством аграрной политики и продовольствия, опубликовано на сайте правительства.

"Реализация предложенных изменений позволит в 2025 году поддержать агропредприятия через доступные кредиты, снизить себестоимость аграрной продукции, избежать дефолта по имеющимся кредитам и осуществлять государственную поддержку сельскохозяйственных производителей, зарегистрированных исключительно в Государственном аграрном реестре", — прокомментировали решение в профильном ведомстве.

Постановление вступило в силу после опубликования, однако введенная норма об обязательности регистрации производителей в ГАР вступит в силу с 1 января 2025 года. Также прописано, что соответствие компаний этому критерию банки должны будут проверять в соответствии с порядком ведения и администрирования ГАР.

Напомним, что программа по облегчению доступа сельхозпроизводителей к банковским кредитам осуществляется за средства Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

По данным Минагрополитики на середину декабря, с начала этого года в общей сложности более 12,7 тысячи агрохозяйств получили почти 100 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие. Из этого количества по программе "Доступные кредиты 5-7-9" было профинансировано 8,5 тысячи хозяйств на 44,8 миллиарда гривен.

Больше всего пользовались программой аграрии из следующих регионов: Киевская область – 5,5 миллиарда гривен (816 хозяйств), Винницкая – 3,9 миллиарда (868), Одесская – 3,8 миллиарда (798), Кировоградская – 3,5 миллиарда (1097), Харьковская – 3,2 миллиарда (504), Днепропетровская – 2,7 миллиарда (566), Львовская – 2,6 миллиарда (605), Волынская – 2,6 миллиарда гривен (450).