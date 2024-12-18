В 2024 году украинские аграрии получили 44,8 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9"

В течение 2024 года 8511 агрохозяйств Украины воспользовались льготными кредитами по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9", получив в общей сложности 44,8 млрд грн.

Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.

Больше всего средств выделили агропредприятиям таких регионов:

Киевская область – 5,5 млрд грн (816 хозяйств),

Винницкая область – 3,9 млрд грн (868 хозяйств),

Одесская область – 3,8 млрд грн (798 хозяйств),

Кировоградская область — 3,5 млрд грн (1 097 хозяйств),

Харьковская область – 3,2 млрд грн (504 хозяйств),

Днепропетровская область – 2,7 млрд грн (566 хозяйств),

Львовская область — 2,6 млрд грн (605 хозяйств),

Волынская область – 2,6 млрд грн (450 хозяйств).

Согласно сообщению, ведомство будет продолжать сотрудничество с Всемирным банком по обеспечению льготного финансирования аграриев в рамках этой программы.

В целом за 2024 год украинские аграрии получили почти 100 млрд грн банковских кредитов для развития своих хозяйств по разным финансовым программам.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года 112 агропроизводителей получили на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства 477,2 млн. грн. грантовой помощи .

Добавим, льготное финансирование агропроизводителей по программе "Доступные кредиты 5-7-9" в течение 2024-2025 годов возможно благодаря поддержке Всемирного банка в рамках "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".