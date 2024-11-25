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В Украине работают более 100 тысяч агробизнесов: сколько компаний возглавляют женщины
В аграрном секторе Украины зарегистрировано более 84 тысяч юридических лиц и 35 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Однако только 6 тысяч компаний и 7,5 тысяч ФЛП занимаются переработкой агропродукции — это один из самых низких показателей в отрасли.
Об этом говорится в исследовании "Оценка гендерного равенства и социальной инклюзии в аграрном секторе Украины" по заказу USAID АГРО.
Доминирующим направлением есть выращивание зерновых и масличных культур, в нем работает 57 тысяч юридических лиц и 14 тысяч ФЛП.
Переработка агропродукции остается малоразвитой: ею занимается только 7% предприятий и 21% ФЛП .
Доля женщин в агробизнесе
Женщины активно приобщаются к аграрной отрасли, но их доля зависит от типа деятельности:
- Женщины возглавляют 21% юридических лиц, что на 1% больше по сравнению с 2021 годом.
- Среди ФЛП женщины составляют 27%, демонстрируя рост с 19% в 2021 году.
- В переработке агропродукции доля женщин значительно выше: они управляют 54% ФЛПов и 27% юридических лиц.
Только 6% агробизнесов возглавляют люди до 29 лет, однако 37% работников отрасли — молодежь этого возраста.
25% предприятий готовы брать на работу людей с инвалидностью, однако большинство не готовы инвестировать в обустройство специальных рабочих мест.
ТОП-5 услуг, которые предприятия хотели бы получать при достаточном финансировании:
- Анализ почвы (55%).
- Консультации по агрономии (52%).
- Лабораторные сервисы (51%).
- Юридические услуги (45%).
- Обучение для персонала (42%).
Отмечается, что агробизнес в Украине продолжает развиваться, но сталкивается с целым рядом вызовов: низким уровнем переработки, недостаточным привлечением молодежи к управлению и ограниченными возможностями для людей с инвалидностью.
По состоянию на 22 ноября в Украине намолочено 72,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранных на площади 19,5 млн га. Обмолочено уже 98% прогнозируемых площадей.