В Украине работают более 100 тысяч агробизнесов: сколько компаний возглавляют женщины

В аграрном секторе Украины зарегистрировано более 84 тысяч юридических лиц и 35 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Однако только 6 тысяч компаний и 7,5 тысяч ФЛП занимаются переработкой агропродукции — это один из самых низких показателей в отрасли.

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Об этом говорится в исследовании "Оценка гендерного равенства и социальной инклюзии в аграрном секторе Украины" по заказу USAID АГРО.

Доминирующим направлением есть выращивание зерновых и масличных культур, в нем работает 57 тысяч юридических лиц и 14 тысяч ФЛП.

Переработка агропродукции остается малоразвитой: ею занимается только 7% предприятий и 21% ФЛП .

Доля женщин в агробизнесе

Женщины активно приобщаются к аграрной отрасли, но их доля зависит от типа деятельности:

Женщины возглавляют 21% юридических лиц, что на 1% больше по сравнению с 2021 годом.

Среди ФЛП женщины составляют 27%, демонстрируя рост с 19% в 2021 году.

В переработке агропродукции доля женщин значительно выше: они управляют 54% ФЛПов и 27% юридических лиц.

Только 6% агробизнесов возглавляют люди до 29 лет, однако 37% работников отрасли — молодежь этого возраста.

25% предприятий готовы брать на работу людей с инвалидностью, однако большинство не готовы инвестировать в обустройство специальных рабочих мест.

ТОП-5 услуг, которые предприятия хотели бы получать при достаточном финансировании:

Анализ почвы (55%). Консультации по агрономии (52%). Лабораторные сервисы (51%). Юридические услуги (45%). Обучение для персонала (42%).

Отмечается, что агробизнес в Украине продолжает развиваться, но сталкивается с целым рядом вызовов: низким уровнем переработки, недостаточным привлечением молодежи к управлению и ограниченными возможностями для людей с инвалидностью.

По состоянию на 22 ноября в Украине намолочено 72,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранных на площади 19,5 млн га. Обмолочено уже 98% прогнозируемых площадей.