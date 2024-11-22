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Жатва-2024: аграрии почти закончили сбор урожая

сбор урожая, жатва-2024
Жатва-2024: аграрии почти закончили сбор урожая

По состоянию на 22 ноября в Украине намолочено 72,9 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,5 млн га. Обмолочено уже 98% прогнозируемых площадей.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в общей сложности собрано 53,4 млн тонн зерновых и почти 19,5 млн тонн масличных.

В частности, из них:

  • пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,4 млн тонн;
  • ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха – обмолочено 212,3 тыс. га (или 100%), намолочено 469 тыс. тонн;
  • кукурузы – обмолочено 3,7 млн га (или 94%), намолочено 23,6 млн тонн;
  • проса – обмолочено 88,2 тыс. га (или 97%), намолочено 161,3 тыс. тонн;
  • гречихи – обмолочено 88,1 тыс. га (или 99%), намолочено 131,7 тыс. тонн;
  • подсолнечника – обмолочено 4,9 млн га (или 97 %), намолочено 10,1 млн тонн семян;
  • сои – обмолочено 2,6 млн га (или 99%), намолочено 6 млн тонн семян;
  • рапса – обмолочено 1,2 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.
Фото 2 — Жатва-2024: аграрии почти закончили сбор урожая
Жатва-2024. Инфографика: Минагрополитики

Какие области в лидерах

По валовому сбору зерновых лидируют сельхозпроизводители Одесской области — 4,6 млн тонн, Черниговщины — 4,4 млн тонн и Полтавщины — 4,2 млн тонн.

По урожайности впереди аграрии Хмельницкой области с показателем 77,5 ц/га, Черниговщины – 69,8 ц/га и Тернопольщины – 68,2 ц/га.

Также сообщается, что аграрии завершают уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 251,2 тыс. га, или 97%. Всего накопано 12 млн тонн сладких корней.

Напомним, в Украине прогнозируют значительный рост цен на гречку. В этом году в Украине закупочные цены на гречку выросли почти в два раза – до 15 тыс. грн/т.

Автор:
Ольга Колесниченко