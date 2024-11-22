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Жнива-2024: аграрії майже закінчили збір урожаю
Станом на 22 листопада в Україні намолочено 72,9 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Обмолочено вже 98% прогнозованих площ.
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що загалом зібрано 53,4 млн тонн зернових та майже 19,5 млн тонн олійних.
Зокрема, з них:
- пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;
- ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;
- гороху – обмолочено 212,3 тис. га (або 100 %), намолочено 469 тис. тонн;
- кукурудзи – обмолочено 3,7 млн га (або 94 %), намолочено 23,6 млн тонн;
- проса – обмолочено 88,2 тис. га (або 97 %), намолочено 161,3 тис. тонн;
- гречки – обмолочено 88,1 тис. га (або 99 %), намолочено 131,7 тис. тонн;
- соняшнику – обмолочено 4,9 млн га (або 97 %), намолочено 10,1 млн тонн насіння;
- сої – обмолочено 2,6 млн га (або 99 %), намолочено 6 млн тонн насіння;
- ріпаку – обмолочено 1,2 млн га (або 100 %), намолочено 3,5 млн тонн насіння.
Які області в лідерах
По валовому збору зернових лідирують сільгоспвиробники Одещини – 4,6 млн тонн, Чернігівщини – 4,4 млн. тонн та Полтавщини – 4,2 млн тонн.
По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 77,5 ц/га, Чернігівщини – 69,8 ц/га та Тернопільщини – 68,2 ц/га.
Також повідомляється, що аграрії завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 251,2 тис. га, або 97 %. Всього накопано 12 млн тонн солодких коренів.
Нагадаємо, в Україні прогнозують значне зростання цін на гречку. Цьогоріч в Україні закупівельні ціни на гречку зросли майже в два рази – до 15 тис. грн/т.