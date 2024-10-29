В Україні злетять ціни на гречку: у закупці вартість зросла вже майже вдвічі

Цьогоріч в Україні закупівельні ціни на гречку зросли майже в два рази – до 15 тис. грн/т. Це призведе до збільшення її вартості на полицях магазинів.

Про це повідомила директор крупозаводу "Озерянка" Анна Босюк, передає "Укрінформ".

Вона розповіла, що в поточному році були зменшені посівні площі під гречкою. Крім того, літо виявилось засушливим, через що врожай не виправдав сподівань аграріїв і виробників.

Директор заводу зазначила, що наразі ще є залишки минулорічного врожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати.

"І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8-10 тис. грн/т, то зараз - це вже орієнтовно 15 тис. грн/т", - заявила Босюк.

За її словами, магазини не в змозі швидко зреагувати на підняття ціни, бо мають значні залишки, які реалізують. А от вже на нову партію гречаної крупи буде зроблена переоцінка в бік подорожчання.

За прогнозом директора крупозаводу, наразі важко спрогнозувати нові ціни на гречану крупу, але виробники орієнтуються на те, що відпускатимуть її по 30-35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37-40 грн.

Разом з тим Босюк зауважила, що гречаної крупи має вистачити як для споживання в Україні, так і на експорт.

Додамо, за даними Мінагрополітики станом на 25 жовтня в Україні зібрано гречки на 98% територій (87,5 тис. га) у обсязі 126,9 тис. тонн. У 2023 ж році врожай гречки був рекордним – 207,5 тис. тонн. Цього вдалося досягти завдяки збільшенню площі посіву гречки та високій врожайності.

Нагадаємо, ціни на гречку в останні роки значно коливалися. Якщо у 2022 році вона коштувала 23 805 грн за тонну, то у 2023 році ціна впала до 10 000 грн за тонну, що призвело до збитків для виробників.