Урожай гороху в Україні виявився найкращим за останні три роки: що цьому сприяло

У 2024 році Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це сталося в основному завдяки за рахунок збільшення посівних площ.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

Зазначається, що цьогоріч врожай гороху було зібрано на площі в 212 тис. га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Намолочено було 465 тис. тонн з середньою врожайністю в 2,19 тонн/га, що поступається багаторічним середнім та минулому сезону, коли врожайність була зафіксована на рівні 2,46 тонн/га.

Де гороху зібрали найбільше

Областями-лідерами по збору врожаю гороху стали:

Одеська (зібрано 147 тис. тонн при врожайності 2,45 тонн/га);

Миколаївська (76 тис. тонн при врожайності 2,18);

Кіровоградська (37 тис. тонн при врожайності 2,01);

Харківська (29 тис. тонн при врожайності 1,48).

Також повідомляється, що в Одеській та Миколаївській області площі під горохом збільшились вдвічі у порівнянні з 2023 роком.

Фермери зауважують, що врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травня. Також вони відмічають, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.

Хто імпортував український горох

Аналітики повідомляють, що в 2023/24 МР основними імпортерами українського гороху були:

Туреччина –27% від загального експорту;

Італія – 13%;

Бангладеш –12%;

Індія – 9%;

Малайзія – 6%.

Варто зауважити, що в цьому сезоні ціни на горох доволі високі. Однією з причин цьому є відміна 50% мит на горох з боку Індії, дія якої спочатку закінчувалась весною, але потім була тричі подовжена до кінця календарного року.

Попри не найкращу врожайність гороху в цьому році, високі ціни та відкриття нових переробних потужностей в Україні будуть спонукати фермерів збільшувати площі під горохом в 2025 році.

Додамо, що навесні Україна відправила понад 400 тонн гороху до Мавританії в рамках програми Grain from Ukraine. В МЗС України зазначили, що ці поставки сприятимуть діяльності ВПП в регіоні, зокрема програмам шкільного харчування та підтримки населення в неврожайний сезон.

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