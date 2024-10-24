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Урожай гороху в Україні виявився найкращим за останні три роки: що цьому сприяло
У 2024 році Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це сталося в основному завдяки за рахунок збільшення посівних площ.
Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.
Зазначається, що цьогоріч врожай гороху було зібрано на площі в 212 тис. га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Намолочено було 465 тис. тонн з середньою врожайністю в 2,19 тонн/га, що поступається багаторічним середнім та минулому сезону, коли врожайність була зафіксована на рівні 2,46 тонн/га.
Де гороху зібрали найбільше
Областями-лідерами по збору врожаю гороху стали:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Одеська (зібрано 147 тис. тонн при врожайності 2,45 тонн/га);
- Миколаївська (76 тис. тонн при врожайності 2,18);
- Кіровоградська (37 тис. тонн при врожайності 2,01);
- Харківська (29 тис. тонн при врожайності 1,48).
Також повідомляється, що в Одеській та Миколаївській області площі під горохом збільшились вдвічі у порівнянні з 2023 роком.
Фермери зауважують, що врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травня. Також вони відмічають, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.
Хто імпортував український горох
Аналітики повідомляють, що в 2023/24 МР основними імпортерами українського гороху були:
- Туреччина –27% від загального експорту;
- Італія – 13%;
- Бангладеш –12%;
- Індія – 9%;
- Малайзія – 6%.
Варто зауважити, що в цьому сезоні ціни на горох доволі високі. Однією з причин цьому є відміна 50% мит на горох з боку Індії, дія якої спочатку закінчувалась весною, але потім була тричі подовжена до кінця календарного року.
Попри не найкращу врожайність гороху в цьому році, високі ціни та відкриття нових переробних потужностей в Україні будуть спонукати фермерів збільшувати площі під горохом в 2025 році.
Додамо, що навесні Україна відправила понад 400 тонн гороху до Мавританії в рамках програми Grain from Ukraine. В МЗС України зазначили, що ці поставки сприятимуть діяльності ВПП в регіоні, зокрема програмам шкільного харчування та підтримки населення в неврожайний сезон.
Фото: ua.depositphotos.com