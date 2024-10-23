Ціни на картоплю продовжують встановлювати нові рекорди: коли подешевшає овоч

Ціни на картоплю в Україні продовжують рости. Овоч дорожчає вже понад місяць, починаючи з вересня.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони зауважують, що традиційно ціни на картоплю в Україні протягом першого осіннього місяця не підвищуються, оскільки триває активне збирання врожаю і на ринок надходять великі обсяги продукції, яку фермери намагаються реалізувати у найкоротший термін. Але нинішній сезон вже напевно став винятковим.

Які ціни на картоплю

Так, на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва картопля пропонується до продажу по 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій продукції, що пропонуються, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Можна констатувати, що ціни на картопля продовжують встановлювати нові цінові рекорди останнього десятиліття", - підкреслюють аналітики.

За їхніми словами, зростання цін зумовлене кількома факторами. Більшість фермерів повідомили про завершення відвантаження картоплі з поля, через що овоч почали продавати зі сховищ, а ціни на цю продукцію традиційно вищі. Також на ринок впливає обмежена пропозиція картоплі через низьку врожайність цього сезону.

Аналітики звертають увагу, що на сьогоднішній день ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2,9 рази вища, ніж наприкінці жовтня 2023 року. При цьому великі гравці ринку не поспішають із продажем основних обсягів картоплі, оскільки розраховують на подальше зростання цін у цьому сегменті.

Аналітики прогнозують, що на внутрішній ринок ще в першій половині поточного сезону надійдуть суттєві обсяги імпортної картоплі. На думку експертів, саме із початком масового імпорту цінова ситуація на ринку може стабілізуватися.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року в розпал збору врожаю Україна розпочала імпорт картоплі з Польщі та Литви через спекуляції щодо потенційного дефіциту якісної продукції в поточному сезоні.

Який врожай у найбільшого виробника картоплі в Україні

Агрохолдинг "Контінентал Фармерз Груп" є провідним виробником картоплі в Україні й володіє сучасними картоплесховищами на Львівщині та Тернопільщині. Загалом у цьому сезоні компанія вирощує картоплю на площі 1870 га у Львівській і Тернопільській областях: 1150 га займає чипсова, 429 га — продовольча та 292 га — насіннєва.

«Загалом по компанії ми розраховуємо отримати планові показники врожайності картоплі. Подекуди далася взнаки посуха та тривалі високі температури повітря, що в певній мірі обмежило потенціал культури. Проте загалом критичного впливу на врожайність наразі не фіксуємо. Плануємо зібрати цього сезону близько 65 тис. т картоплі та фінішувати з викопуванням у другій декаді жовтня», - розповідає операційний директор компанії Костянтин Шитюк.

Складські потужності "Контінентал Фармерз Груп" уже готові приймати новий урожай. Частину з них напередодні сезону планово модернізували: встановили обладнання для рециркуляції повітря. Оновили частково й ящики для складування під урожай 2024 року.