Цены на картофель продолжают устанавливать новые рекорды: когда подешевеет овощ

Цены на картофель в Украине продолжают расти. Овощ дорожает уже больше месяца, начиная с сентября.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что традиционно цены на картофель в Украине в течение первого осеннего месяца не повышаются, поскольку идет активная уборка урожая и на рынок поступают большие объемы продукции, которую фермеры пытаются реализовать в кратчайшие сроки. Но нынешний сезон уже наверняка стал исключительным.

Какие цены на картофель

Так, на сегодняшний день в основных регионах производства картофель предлагается к продаже по 20-30 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Можно констатировать, что цены на картофель продолжают устанавливать новые ценовые рекорды последнего десятилетия", – подчеркивают аналитики.

По их словам, рост цен обусловлен несколькими факторами. Большинство фермеров сообщили о завершении отгрузки картофеля с поля, из-за чего овощ начал продавать из хранилищ, а цены на эту продукцию традиционно выше. Также на рынок влияет ограниченное предложение картофеля из-за низкой урожайности этого сезона.

Аналитики обращают внимание, что на сегодняшний день цена на картофель в Украине уже в среднем в 2,9 раза выше, чем в конце октября 2023 года. При этом крупные игроки рынка не спешат с продажей основных объемов картофеля, поскольку рассчитывают на дальнейший рост цен в этом сегменте.

Аналитики прогнозируют, что на внутренний рынок еще в первой половине этого сезона поступят существенные объемы импортного картофеля. По мнению экспертов, именно с началом массового импорта, ценовая ситуация на рынке может стабилизироваться.

Напомним, что в сентябре 2024 года в разгар сбора урожая Украина начала импорт картофеля из Польши и Литвы из-за спекуляций относительно потенциального дефицита качественной продукции в текущем сезоне.

Какой урожай у крупнейшего производителя картофеля в Украине

Агрохолдинг "Континентал Фармерз Груп" является ведущим производителем картофеля в Украине и владеет современными картофелехранилищами на Львовщине и Тернопольщине. Всего в этом сезоне компания выращивает картофель на площади 1870 га во Львовской и Тернопольской областях: 1150 га занимает чипсовая, 429 га – продовольственная и 292 га – семенная.

"В целом по компании мы рассчитываем получить плановые показатели урожайности картофеля. Кое-где сказалась засуха и длительные высокие температуры воздуха, что в определенной степени ограничило потенциал культуры. Однако в целом критическое влияние на урожайность пока не фиксируем. Планируем собрать в этом сезоне около 65 тыс. т картофеля и финишировать с выкапыванием во второй декаде октября", – рассказывает операционный директор компании Константин Шитюк.

Складские мощности "Континентала Фармерз Групп" уже готовы принимать новый урожай. Часть из них в преддверии сезона планово модернизировали: установили оборудование для рециркуляции воздуха. Частично обновили и ящики для складирования под урожай 2024 года.