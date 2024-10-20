Цены на яблоки продолжают расти и побили семилетний рекорд

На этой неделе на украинском рынке наблюдается очередное повышение цен на яблоки из-за сокращения предложения и высокого спроса.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Основной причиной стало сокращение предложения зимних сортов, поскольку многие производители решили закладывать урожай на хранение в надежде на дальнейший рост цен как на внутреннем рынке, так и в экспортных сегментах.

Аналитики отмечают, что цена яблок выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, спрос остается на высоком уровне, что может побудить продавцов пересмотреть цены в последующие недели.

Какие цены на яблоки

На сегодняшний день яблоки продаются в диапазоне 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), что на 13% больше, чем на прошлой неделе. Это самый высокий уровень цен за последние 7 лет.

При этом операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на яблоки, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе продавцы будут в очередной раз пересмотреть цены в данном сегменте.

Добавим, в начале октября цены на яблоки установили семилетний рекорд и продавались по цене 15-22 гривен/кг в зависимости от сорта, качества и объема партии.

Крупнейшие производители яблок в Украине

Среди лидеров производства яблок в Украине можно выделить три ключевые компании:

Фермерское хозяйство "Гадз" (специализируется на выращивании яблок, груш, слив); Компания "Сады Днепра", реализующая свою продукцию под торговой маркой UApple; TBF Group (TB Fruit).

TBF Group имеет более 20-летний опыт в переработке фруктов, овощей и ягод. Компания владеет производственными мощностями не только в Украине, но и в Молдове. Продукция TBF Group экспортируется по всему миру.

Что касается UApple, компания активно развивается: каждый год площадь их садов увеличивается на 100 гектаров. Яблоки от UApple можно найти как в местных супермаркетах, так и на международном рынке. Компания экспортирует свою продукцию в страны Европейского Союза, Ближнего Востока и Азии.

Продукция "Гадз" также экспортируется более чем в 20 стран Европы, Ближнего востока и Азии.