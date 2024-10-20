Ціни на яблука продовжують зростати і побили семирічний рекорд

Цього тижня на українському ринку спостерігається чергове підвищення цін на яблука через скорочення пропозиції і високий попит.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Основною причиною стало скорочення пропозиції зимових сортів, оскільки багато виробників вирішили закладати врожай на зберігання, сподіваючись на подальше зростання цін як на внутрішньому ринку, так і в експортних сегментах.

Аналітики зазначають, що ціна на яблука зросла на 54% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на це, попит залишається на високому рівні, що може спонукати продавців переглянути ціни в наступні тижні.

Які ціни на яблука

На сьогодні яблука продаються в діапазоні 17-25 грн/кг ($0,41-0,61/кг), що на 13% більше, ніж минулого тижня. Це найвищий рівень цін за останні 7 років.

При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на яблука, у зв'язку з чим вони не виключають, що наступного тижня продавці пробуватимуть вкотре переглянути ціни в даному сегменті.

Додамо, на початку жовтня ціни на яблука встанвили семирічний рекорд і продавалися за ціною 15-22 гривень/кг, залежно від сорту, якості та обсягу партії.

Найбільші виробники яблук в Україні

Серед лідерів виробництва яблук в Україні можна виділити три ключові компанії:

Фермерське господарство "Гадз" (спеціалізується на вирощуванні яблук, груш, слив); Компанія "Сади Дніпра", яка реалізує свою продукцію під торговою маркою UApple; TBF Group (T.B Fruit).

TBF Group має більш ніж 20-річний досвід у переробці фруктів, овочів та ягід. Компанія володіє виробничими потужностями не лише в Україні, а й у Молдові. Продукція TBF Group експортується по всьому світу.

Що стосується UApple, компанія активно розвивається: щороку площа їхніх садів збільшується на 100 гектарів. Яблука від UApple можна знайти як у місцевих супермаркетах, так і на міжнародному ринку. Компанія експортує свою продукцію до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Азії.

Продукція "Гадз" також експортується у понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.