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Агро
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Урожай гороха в Украине оказался лучшим за последние три года: что этому способствовало

Урожай гороха в Украине оказался лучшим за последние три года: что этому способствовало
Фото: ua.depositphotos.com

В 2024 году Украина собрала самый лучший урожай гороха за последние три года. Это произошло в основном благодаря увеличению посевных площадей.

Об этом сообщает УкрАгроКонсалт.

Урожай гороха был собран на площади в 212 тыс. га, что на 40% больше, чем в 2023 году. Намолочено было 465 тыс. тонн со средней урожайностью в 2,19 тонн/га, что уступает прошлому сезону, когда урожайность была зафиксирована на уровне 2,46 тонн/га.

Где гороха собрали больше всего

Областями-лидерами по сбору урожая гороха стали:

  • Одесская (собрано 147 тыс. тонн при урожайности 2,45 тонн/га);
  • Николаевская (76 тыс. тонн при урожайности 2,18);
  • Кировоградская (37 тыс. тонн при урожайности 2,01);
  • Харьковская (29 тыс. Тонн при урожайности 1,48).

Также сообщается, что в Одесской и Николаевской области площади под горохом увеличились вдвое по сравнению с 2023 годом.

Фермеры отмечают, что урожайность сильно зависит от дождей в конце апреля и мая. Также они отмечают, что горох в севообороте оставляет после себя азот и дает значительную прибавку в урожайности на последующие культуры.

Кто импортировал украинский горох

Аналитики сообщают, что в 2023/24 МГ основными импортерами украинского гороха были:

  • Турция –27% от общего экспорта;
  • Италия – 13%;
  • Бангладэш –12%;
  • Индия – 9%;
  • Малайзия – 6%.

Следует отметить, что в этом сезоне цены на горох достаточно высоки. Одной из причин этого является отмена 50% пошлин на горох со стороны Индии, действие которой сначала заканчивалось весной, но затем была трижды продлена до конца календарного года.

Несмотря на лучшую урожайность гороха в этом году, высокие цены и открытие новых перерабатывающих мощностей в Украине будут побуждать фермеров увеличивать площади под горохом в 2025 году.

Добавим, что весной Украина отправила более 400 тонн гороха в Мавританию в рамках программы Grain from Ukraine. В МИД Украины отметили, что эти поставки будут способствовать деятельности ВПП в регионе, в частности, программам школьного питания и поддержки населения в неурожайный сезон.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко