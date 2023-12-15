Українські аграрії майже завершили збір врожаю - залишилась тільки кукурудза

Збір сільськогосподарських культур вже майже завершено по всій Україні. Українські аграрії закінчують обмолот кукурудзи, яка наразі зібрана на 88% площ. Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на 15 грудня 2023 року намолот нового врожаю становить майже 78,3 млн тонн, зокрема: зернових — 57 млн 565 тис. тонн та олійних культур — 20 млн 740 тис. тонн.

Як повідомляють у міністерстві, збір зернових та зернобобових культур було проведено на площі 10 471 тис. га при врожайності 55,0 ц/га, в тому числі:

кукурудзи обмолочено 3 558 тис. га при врожайності 77 ц/га, намолочено 27 млн 389 тис. тонн;

пшениці обмолочено 4 694,5 тис. га, при врожайності 47,9 ц/га, намолочено 22 478 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1 504,5 тис. га при врожайності 39,3 ц/га, намолочено 5 млн 909 тис. тонн;

гороху обмолочено 154,4 тис. га при врожайності 25,9 ц/га, намолочено 399,5 тис. тонн;

гречки обмолочено 139,7 тис. га при врожайності 14,8 ц/га, намолочено 207,4 тис. тонн;

проса обмолочено 79,5 тис. га при врожайності 22,6 ц/га, намолочено 180 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 340,3 тис. га, намолочено 1 002 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 8 217 тис. га, а саме:

соняшника обмолочено на площі 5 017 тис. га, намолочено 11 млн 958 тис. тонн насіння при врожайності 23,8 ц/га;

сої обмолочено на площі 1 804,2 тис. га, намолочено 4 млн 778 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га;

ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, намолочено 4 млн 5 тис. тонн насіння при урожайності 28,7 ц/га. Збір завершено у всіх регіонах.

Цукрових буряків викопано на площі 248 тис. га, накопано 11 млн 801,4 тис. тонн солодких коренів при врожайності 476,9 ц/га.

Прогноз урожаю зерна в Україні

Мінагрополітики України оновило прогноз щодо валового виробництва зернових культур до 59,7 млн тонн, а обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн.

На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Це було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.

У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, а відтак у жовтні – до 79,1 млн тонн та вже нині – до 81,3 млн тонн.