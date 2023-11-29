У NASA оцінили врожай пшениці на окупованих територіях України

У 2023/2024 маркетинговому сезоні посіви озимої пшениці на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%, а врожайність у середньому на понад 20% нижча, ніж на підконтрольних уряду територіях.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що NASA Harvest (консорціум NASA з питань глобальної продовольчої безпеки та сільського господарства) за підтримки МінАПК зробили оцінки виробництва озимої пшениці.

"Дані засвідчили подальше скорочення масштабів аграрної діяльності та сільськогосподарського виробничого потенціалу на окупованих територіях України", - підкреслили в МінАПК.

Так, в поточному 2023/2024 маркетинговому сезоні посівні площі під озимою пшеницею на окупованих територіях України скоротилися майже на 10%. При цьому середня урожайність озимої пшениці на понад 20% нижча за показники, що отримали фермери на вільних територіях незалежної Україні.

Минулого сезону, загальна площа посівів озимої пшениці становила 7,2 млн га, з яких 1,8 млн га знаходилися на тимчасово окупованих територіях (окупаційні кордони станом на серпень 2022 року). Урожайність озимої пшениці на окупованих територіях була нижчою на 16%, ніж на вільних територіях. Крім того 8% посівів озимої пшениці не були зібрані.

За оцінками дослідників, загалом із площі 1,64 млн га на тимчасово окупованих територіях цьогоріч зібрали 6,26 млн тонн озимої пшениці за середньої врожайності 38,1 ц/га, а на територіях, підконтрольних Україні, - 22,79 млн т при врожайності 48,3 ц/га.

"Проект NASA Harvest оцінює виробництво ключових зернових та олійних культур як на підконтрольних, так і на тимчасово окупованих територіях, використовуючи для цього методи на базі супутникових даних. Дослідження допомагає нам зрозуміти реальну ситуацію з посівами та загальний стан виробництва на тимчасово окупованих територіях. Це важливий інструмент, який дозволяє оцінити характер та масштаби аграрної діяльності в умовах окупації," — прокоментував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Наші супутникові оцінки тісно пов'язані з оцінками Мінагрополітики для підконтрольної Україні території, і це дає нам впевненість у точності наших оцінок для тимчасово окупованої території. Порівнюючи 2023 рік з 2022 роком, ми спостерігаємо суттєве зменшення посівних площ на окупованих територіях, що супроводжується помітним зростанням покинутих орних земель. Хоча гарні погодні умови цього сезону сприяли підвищенню врожайності, наш аналіз також виявив значні площі сільськогосподарських угідь у поганому стані та занедбаність, зосереджені вздовж лінії фронту", - зауважила директорка NASA Harvest Інбал Беккер-Решеф.

Зауважимо, за даними Мінагрополітики, станом на кінець листопада в Україні поступово завершується збір врожаю. Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя вже повністю закінчили жнива. Аграрії вже намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.

РФ вивезла з ТОТ зерна на мільярд доларів

Обсяг українського зерна, вкраденого Російською Федерацією з окупованих територій, перевищив мільярд доларів. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ 29 листопада заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

“Якщо дивитися на цифри, вкрадене українське продовольство обчислюється вже у понад 1 млрд дол. І це зазнають втрат безпосередньо українські виробники та Україна як держава, тому що обкрадається її земля. Так, справді, дуже важко простежити, звідки саме вкрадене зерно, тому що те, що вивозиться, наприклад, із Херсонської області, із Запорізької області, воно там змішується з російським зерном. І провести якийсь аналіз, який би вказував походження привезеного зерна, дуже важко”, — сказав він.

Водночас, за словами Марчука, супутники фіксують, як з тимчасово окупованої території Криму, з порту в Севастополі, рухаються кораблі, наповнені вкраденим українським продовольством, у політично дружні для РФ країни.

Він наголосив, що наразі все це фіксується, й ці факти мають у майбутньому стати підставою для виплати репарацій Україні країною-агресором.

Крадіжка українського зерна: що відомо

Країна-агресор РФ продовжує красти українське зерно. Станом на серпень, з тимчасово окупованих територій, за виключенням півострову Крим, окупанти вивезли 3,7 млн тонн українського збіжжя.

Росія налагоджує експорт сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій в Китай.

Крім того, на даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю.

Росіяни активно вивозять зібраний врожай через кримські порти. Ймовірно, це зерно потрапляє потім на африканські ринки.

Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує їм дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com