В NASA оценили урожай пшеницы на оккупированных территориях Украины

В 2023/2024 маркетинговом сезоне посевы озимой пшеницы на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%, а урожайность в среднем более чем на 20% ниже, чем на подконтрольных правительству территориях.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что NASA Harvest (консорциум NASA по глобальной продовольственной безопасности и сельскому хозяйству) при поддержке МинАПК сделали оценки производства озимой пшеницы.

"Данные показали дальнейшее сокращение масштабов аграрной деятельности и сельскохозяйственного производственного потенциала на оккупированных территориях Украины", - подчеркнули в МинАПК.

Так, в текущем 2023/2024 маркетинговом сезоне посевные площади под озимой пшеницей на оккупированных территориях Украины сократились почти на 10%. При этом средняя урожайность озимой пшеницы более чем на 20% ниже показателей, которые получили фермеры на свободных территориях независимой Украины.

В прошлом сезоне общая площадь посевов озимой пшеницы составляла 7,2 млн га, из которых 1,8 млн га находились на временно оккупированных территориях (оккупационные границы по состоянию на август 2022 года). Урожайность озимой пшеницы на оккупированных территориях была ниже на 16%, чем на свободных территориях. Кроме того, 8% посевов озимой пшеницы не были собраны.

По оценкам исследователей, в общей сложности с площади 1,64 млн га на временно оккупированных территориях в этом году собрали 6,26 млн тонн озимой пшеницы при средней урожайности 38,1 ц/га, а на территориях, подконтрольных Украине - 22,79 млн т при урожайности 48,3 ц/га.

"Проект NASA Harvest оценивает производство ключевых зерновых и масличных культур как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях, используя для этого методы на базе спутниковых данных. Исследование помогает нам понять реальную ситуацию с посевами и общее состояние производства на временно оккупированных территориях. Это инструмент, позволяющий оценить характер и масштабы аграрной деятельности в условиях оккупации", - прокомментировал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Наши спутниковые оценки тесно связаны с оценками Минагрополитики для подконтрольной Украине территории, и это дает нам уверенность в точности наших оценок для временно оккупированной территории. Сравнивая 2023 год с 2022 годом, мы наблюдаем существенное уменьшение посевных площадей на оккупированных территориях, рост заброшенных пахотных земель. Хотя хорошие погодные условия в этом сезоне способствовали повышению урожайности, наш анализ также выявил значительные площади сельскохозяйственных угодий в плохом состоянии и запущенность земель вдоль линии фронта", - отметила директор NASA Harvest Инбал Беккер-Решеф.

Отметим, по данным Минагрополитики, по состоянию на конец ноября в Украине постепенно завершается сбор урожая. Одесщина, Николаевщина и Запорожье уже полностью закончили жатву. Аграрии уже намолотили 75,7 млн тонн зерновых и масличных культур.

По прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн тонн зерновых и 20,3 млн тонн масличных культур.

РФ вывезла из ВОТ зерна на миллиард долларов

Объем украинского зерна, украденного Российской Федерацией с оккупированных территорий, превысил миллиард долларов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ 29 ноября заявил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

“Если смотреть на цифры, украденное украинское продовольствие исчисляется уже более чем в 1 млрд дол. И это понесут потери непосредственно украинские производители и Украина как государство, потому что обворовывается ее земля. Да, действительно, очень трудно проследить, откуда именно украденное зерно, потому что вывозимое, например, из Херсонской области, из Запорожской области, оно там смешивается с российским зерном. И провести какой-то анализ, указывающий происхождение привезенного зерна, очень трудно”, — сказал он.

В то же время, по словам Марчука, спутники фиксируют, как с временно оккупированной территории Крыма, из порта в Севастополе, движутся корабли, наполненные украденным украинским продовольствием, в политически дружественные для РФ страны.

Он подчеркнул, что все это фиксируется, и эти факты должны в будущем стать основанием для выплаты репараций Украине страной-агрессором.

Воровство украинского зерна: что известно

Страна-агрессор РФ продолжает воровать украинское зерно. По состоянию на август, с временно оккупированных территорий, за исключением полуострова Крым, оккупанты вывезли 3,7 млн. тонн украинского зерна.

Россия налаживает экспорт сельскохозяйственной продукции из временно оккупированных украинских территорий в Китай.

Кроме того, в настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые из ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая.

Россияне активно вывозят собранный урожай через крымские порты. Вероятно, это зерно попадает затем на африканские рынки.

Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает им дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и глобальную продовольственную опасность.

Источник фото: ua.depositphotos.com