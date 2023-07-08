РФ планує вивозити зерно з окупованих територій України до Китаю

Росія налагоджує експорт сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій в Китай.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на підконтрольних окупантам підприємствах з виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції (особливо зернових) здійснюється впровадження автоматизованих систем федеральної служби ветеринарного та фітосанітарного нагляду (відомої як “Россельхознадзор”).

Пакет програм включає підсистеми “Аргус”, “Цербер”, “Меркурій” (ветеринарний контроль), “Веста” (фітосанітарний).

Дані програмні засоби призначені для автоматизації процесу збору та аналізу інформації про сільськогосподарські товари, що будуть експортуватись за межі країн-членів Євразійського союзу.

В ЦНС нагадують, що в умовах накладених на Росію санкцій за розв’язання війни проти України, ключовим експортером для РФ залишається Китай.

"На даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю. Запровадження даних програм дозволить їй розширити географію експорту награбованого, зокрема до Китаю", - підкреслюють в ЦНС.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що наразі в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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