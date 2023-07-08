РФ планирует вывозить зерно с оккупированных территорий Украины в Китай

Россия налаживает экспорт сельскохозяйственной продукции из временно оккупированных украинских территорий в Китай.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на подконтрольных оккупантам предприятиях по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции (особенно зерновых) осуществляется внедрение автоматизированных систем федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора (известной как "Россельхознадзор").

Пакет программ включает подсистемы "Аргус", "Цербер", "Меркурий" (ветеринарный контроль), "Веста" (фитосанитарный).

Данные программные средства предназначены для автоматизации процесса сбора и анализа информации о сельскохозяйственных товарах, экспортируемых за пределы стран-членов Евразийского союза.

В ЦНС напоминают, что в условиях наложенных на Россию санкций за развязывание войны против Украины, ключевым экспортером для РФ остается Китай.

"В настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые из ТОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая. Введение данных программ позволит ей расширить географию экспорта награбленного, в частности, в Китай", - подчеркивают в ЦНС.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

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