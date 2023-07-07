Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя

Окупаційна адміністрація Маріуполя Донецької області розробила план "евакуації" з міста та планує вивезти награбоване до РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як стало відомо українському підпіллю, плани "евакуації" передбачають вивезення до РФ колаборантів, документації та найбільш цінного майна.

Також у ЦНС зазначають, що наразі в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

"Навіть у випадку втечі зрадникам України не вдасться уникнути відповідальності. Кожному із них доведеться відповідати за свої вчинки", - наголошують у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі загадково вмирають окупанти. За два тижні знайшли вбитими 8 російських військових. За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі.

Зауважимо, в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині загострюються гуманітарна криза. У місті поширюється антисанітарія через затоплення підвалів будинків нечистотами з каналізації, що вже викликало спалах холери.

Наразі смертність у тимчасово окупованому Маріуполі від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.