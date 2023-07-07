Оккупанты разработали план эвакуации из Мариуполя

Оккупационная администрация Мариуполя Донецкой области разработала план "эвакуации" из города и планирует вывезти награбленное в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как стало известно украинскому подполью, планы "эвакуации" предполагают вывоз в РФ коллаборантов, документации и наиболее ценного имущества.

Также в ЦНС отмечают, что в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

"Даже в случае бегства предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", - отмечают в ЦНС.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе загадочно умирают оккупанты. За две недели нашли убитыми 8 российских военных. По словам оккупантов, они видят, что мариупольцы их не любят. Потому есть подозрение, что это сделали местные жители.

Заметим, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряются гуманитарный кризис. В городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.

Сейчас смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков.