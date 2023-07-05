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Узнать состояние жилья в Мариуполе теперь можно онлайн: как это сделать
Для мариупольцев запустили сервис "Назар". Теперь в нем можно получить информацию о состоянии недвижимости в Мариуполе онлайн.
Об этом 5 июля сообщила пресс-служба городского совета.
Сначала нужно перейти на страницу сервиса, где можно узнать о состоянии жилья в оккупированном городе.
Горожанам предложат на выбор несколько мессенджеров, где можно просмотреть информацию: Viber или Telegram Messenger. После выбора удобного мессенджера программа автоматически переведет пользователя на первый этап использования ботом — авторизацию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На этом этапе нужно указать адрес проживания в Мариуполе. Далее нужно перейти в новый раздел, в часть поиска родных и состояния жилья.
После этого нужно выполнить следующие шаги:
- перейти по ссылке на главное меню раздела;
- выбрать "Ищу информацию";
- заполнить форму заявления.
В форме требуется указать ФИО, название улицы, номер дома. После передачи заявления поступит обратная связь, где будет указана информация о состоянии жилья.
Напомним, в Мариуполе оккупанты разрушили более 1300 домов и продолжают сносить те, что сами повредили. В частном секторе разрушены 90% жилищного фонда, или 61 200 домов. Из них прямым попаданием захватчики уничтожили 40800 (60%) и разрушили – 27200 (40%).