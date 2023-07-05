Узнать состояние жилья в Мариуполе теперь можно онлайн: как это сделать

Для мариупольцев запустили сервис "Назар". Теперь в нем можно получить информацию о состоянии недвижимости в Мариуполе онлайн.

Об этом 5 июля сообщила пресс-служба городского совета.

Сначала нужно перейти на страницу сервиса, где можно узнать о состоянии жилья в оккупированном городе.

Горожанам предложат на выбор несколько мессенджеров, где можно просмотреть информацию: Viber или Telegram Messenger. После выбора удобного мессенджера программа автоматически переведет пользователя на первый этап использования ботом — авторизацию.

На этом этапе нужно указать адрес проживания в Мариуполе. Далее нужно перейти в новый раздел, в часть поиска родных и состояния жилья.

После этого нужно выполнить следующие шаги:

перейти по ссылке на главное меню раздела;

выбрать "Ищу информацию";

заполнить форму заявления.

В форме требуется указать ФИО, название улицы, номер дома. После передачи заявления поступит обратная связь, где будет указана информация о состоянии жилья.

Напомним, в Мариуполе оккупанты разрушили более 1300 домов и продолжают сносить те, что сами повредили. В частном секторе разрушены 90% жилищного фонда, или 61 200 домов. Из них прямым попаданием захватчики уничтожили 40800 (60%) и разрушили – 27200 (40%).