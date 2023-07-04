В Мариуполе загадочно умирают оккупанты: за две недели нашли убитыми 8 российских военных

За последние две недели в разных районах оккупированного Мариуполя Донецкой области были обнаружены тела восьми убитых российских военных.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Там отмечают, что в одном из российских Telegram-каналов появилась информация о том, что при загадочных обстоятельствах в Мариуполе гибнут российские военные.

Так, за последние две недели в разных районах Мариуполя было обнаружено восемь убитых военных.

Как рассказал российский офицер, который сейчас находится в оккупированном городе, шесть из них были зарезаны, двое – застрелены в затылок.

"По словам офицера, факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника. По словам окупантов, они видят, что в Мариуполе их не любят. Поэтому есть подозрение, что это сделали местные жители", - подчеркивают в горсовете Мариуполя.

Там добавляют, что не удивлены этим событиям, потому что мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украины.

Заметим, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области обостряются гуманитарный кризис. В городе распространяется антисанитария из-за затопления подвалов домов нечистотами из канализации, что уже вызвало вспышку холеры.

Сейчас смертность во временно оккупированном Мариуполе от естественных причин пересекла отметку в 400 человек в неделю. Гражданские элементарно не могут получить базовую помощь от медиков.