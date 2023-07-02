Российские командиры не доверяют коллаборантам, работающим в оккупационных администрациях

Российским военным запрещено согласовывать свои места расположения и дальнейшие действия с коллаборантами, занимающими определенные должности в оккупационных администрациях, чтобы предотвратить утечку информации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что Россия усиливает контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях, в частности обращает особое внимание на то, чтобы местные коллаборанты не имели доступа к информации о расположении российских войск.

Пока российским военным категорически запрещено согласовывать место своего расположения с оккупационными администрациями. Также им нельзя привлекать гражданские лица к проведению строительных работ в командных пунктах.

Все эти меры россияне направляют на обеспечение безопасности и сохранность конфиденциальной информации о расположении российских военных сил.

Ранее ЦНС писал, что россияне провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать подлинные взгляды местного населения. Результаты не поразили Москву, ведь большая часть людей на то юга Украины не поддерживают оккупацию региона РФ.

По данным украинского подполья, это все привело к недовольству Кремля работой гауляйтеров регионов, а именно Владимиром Сальдо и Евгением Балицким.