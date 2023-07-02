Російські командири не довіряють колаборантам, які працюють в окупаційних адміністраціях

Російським військовим заборонено узгоджувати свої місця розташування та подальші дії з колаборантами, які займають певні посади в окупаційних адміністраціях, щоб запобігти витоку інформації.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що Росія посилює контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях, зокрема, звертає особливу увагу на те, щоб місцеві колаборанти не мали доступу до інформації про розташування російських військ.

Наразі, російським військовим категорично заборонено узгоджувати місце свого розташування з окупаційними адміністраціями. Також їм не можна залучати цивільних осіб до проведення будівельних робіт у командних пунктах.

Всі ці заходи росіяни спрямовують на забезпечення безпеки та збереження конфіденційної інформації щодо розташування російських військових сил.

Раніше ЦНС писав, що росіяни провели закрите соціологічне дослідження, щоб дізнатись справжні погляди місцевого населення. Результати не вразили Москву, адже більша частина людей на ТОТ півдня України не підтримують окупацію регіону РФ.

За даними українського підпілля, це все призвело до невдоволення Кремля роботою гауляйтерів регіонів, а саме Володимиром Сальдо і Євгеном Баліцкім.