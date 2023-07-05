Дізнатися про стан житла в Маріуполі тепер можна онлайн: як це зробити

Для маріупольців запустили сервіс "Назар". Тепер в ньому можна отримати інформацію про стан нерухомого майна в Маріуполі онлайн.

Про це 5 липня повідомила пресслужба міської ради.

Спершу потрібно перейти на сторінку сервісу, де в декілька кліків можна дізнатися про стан житла в окупованому місті.

Містянам запропонують на вибір декілька месенджерів, де можна переглянути інформацію: Viber або Telegram Messenger. Після обрання зручного месенджера програма автоматично переведе користувача на перший етап користування ботом — авторизацію.

На цьому етапі необхідно вказати адресу проживання в Маріуполі. Далі потрібно перейти в новий розділ, в частину пошуку рідних та стану житла.

Після цього потрібно виконати наступні кроки:

перейти за посиланням на головне меню розділу;

обрати "Шукаю інформацію";

заповнити форму заяви.

У формі вимагається вказати ПІБ, назву вулиці, номер будинку. Після надсилання заяви надійде зворотній зв'язок, де буде вказана інформація про стан житла.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти зруйнували понад 1300 будинків та продовжують зносити ті, що самі пошкодили. У приватному секторі зруйновано 90% житлового фонду, або 61 200 будинків. З них прямим попаданням загарбники знищили 40800 (60%) і зруйнували – 27200 (40%).