Окупанти відзвітували про крадіжку майже 4 млн тонн українського зерна

Країна-агресор РФ продовжує красти українське зерно. З тимчасово окупованих територій, за виключенням півострову Крим, окупанти вивезли 3,7 млн тонн українського збіжжя.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля, 1,4 млн тонн загарбники вкрали на Запоріжжі.

"Все це зерно грабується росіянами у фермерів, які вимушені здавати продукцію за фіксованими цінами в рази нижче ринкових", - підкреслюють в ЦНС.

Далі зерно перепродається дотичним до гауляйтерів підприємствам й реалізується за ринковими цінами у самій РФ.

"Кожен дотичний до крадіжки зерна буде нести відповідальність згідно з чинним законодавством України", - наголошують в ЦНС.

Крадіжка українського зерна: що відомо

Росія налагоджує експорт сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій в Китай.

Крім того, на даний час Росія активно вивозить викрадені зернові з ТОТ України в Сирію та Туреччину під виглядом власного врожаю.

На тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни активно вивозять зібраний врожай через кримські порти. Ймовірно, це зерно потрапляє потім на африканські ринки.

Європейський Союз попередив країни, що розвиваються, що Росія пропонує їм дешеве зерно, щоб створити нові залежності, посилюючи економічну вразливість і глобальну продовольчу небезпеку.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що наразі в Маріупольському порту прискорюються вантажні операції, зокрема, з вивезення зерна.

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