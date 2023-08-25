Оккупанты отчитались о краже почти 4 млн тонн украинского зерна

Страна-агрессор РФ продолжает воровать украинское зерно. С временно оккупированных территорий, за исключением полуострова Крым, оккупанты вывезли 3,7 млн тонн украинского зерна.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья, 1,4 млн тонн захватчики украли в Запорожье.

"Все это зерно грабится россиянами у фермеров, вынужденных сдавать продукцию по фиксированным ценам в разы ниже рыночных", - подчеркивают в ЦНС.

Далее зерно перепродается причастным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в РФ.

"Каждый причастный к краже зерна будет нести ответственность согласно действующему законодательству Украины", - отмечают в ЦНС.

Воровство украинского зерна: что известно

Россия налаживает экспорт сельскохозяйственной продукции из временно оккупированных украинских территорий в Китай.

Кроме того, в настоящее время Россия активно вывозит похищенные зерновые из ВОТ Украины в Сирию и Турцию под видом собственного урожая.

На временно оккупированной Херсонщине россияне активно вывозят собранный урожай через крымские порты. Вероятно, это зерно попадает затем на африканские рынки.

Европейский Союз предупредил развивающиеся страны, что Россия предлагает им дешевое зерно, чтобы создать новые зависимости, усиливая экономическую уязвимость и глобальную продовольственную опасность.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в частности, по вывозу зерна.

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