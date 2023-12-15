Украинские аграрии почти завершили сбор урожая – осталась только кукуруза

Сбор сельскохозяйственных культур уже почти завершен по всей Украине. Украинские аграрии заканчивают обмолот кукурузы, собранной на 88% площадей. Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на 15 декабря 2023 года намолот нового урожая составляет почти 78,3 млн. тонн, в частности: зерновых - 57 млн. 565 тыс. тонн и масличных культур - 20 млн. 740 тыс. тонн.

Как сообщают в министерстве, сбор зерновых и зернобобовых культур был произведен на площади 10 471 тыс. га при урожайности 55,0 ц/га, в том числе:

кукурузы обмолочено 3 558 тыс. га при урожайности 77 ц/га, намолочено 27 млн 389 тыс. тонн;

пшеницы обмолочено 4 694,5 тыс. га, при урожайности 47,9 ц/га, намолочено 22 478 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1 504,5 тыс. га при урожайности 39,3 ц/га, намолочено 5 млн 909 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154,4 тыс. га при урожайности 25,9 ц/га, намолочено 399,5 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 139,7 тыс. га при урожайности 14,8 ц/га, намолочено 207,4 тыс. тонн;

проса обмолочено 79,5 тыс. га при урожайности 22,6 ц/га, намолочено 180 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 340,3 тыс. га, намолочено 1002 тыс. тонн.

Сбор масличных культур проведен на площади 8 217 тыс. га, а именно:

подсолнечника обмолочено на площади 5 017 тыс. га, намолочено 11 млн 958 тыс. тонн семян при урожайности 23,8 ц/га;

сои обмолочено на площади 1 804,2 тыс. га, намолочено 4 млн 778 тыс. тонн при урожайности 26,5 ц/га;

рапса обмолочено на площади 1 396 тыс. га, намолочено 4 млн. 5 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га. Сбор завершен во всех регионах.

Сахарная свекла выкопана на площади 248 тыс. га, накопано 11 млн 801,4 тыс. тонн сладких корней при урожайности 476,9 ц/га.

Прогноз урожая зерна в Украине

Минагрополитики Украины обновило прогноз по валовому производству зерновых культур до 59,7 млн тонн, а объемы сбора масличных культур остаются без изменений и составляют 21,6 млн тонн.

В начале весны 2023 года общий валовой сбор на текущий год прогнозировался на уровне 63,5 млн. тонн. Это было на 13% меньше по отношению к показателю 2022 года.

В июне, после начала жатвы, прогноз был повышен до 68 млн тонн, что было на 7% меньше показателя 2022 года. В начале сентября, благодаря благоприятным погодным условиям, были все основания для очередного изменения прогноза в положительную сторону до 76,7 млн тонн, а затем в октябре – до 79,1 млн тонн и уже сейчас – до 81,3 млн тонн.