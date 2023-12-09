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Рекордна врожайність: в Україні підвищили прогноз збору зернових та олійних культур
Мінагрополітики України збільшило прогноз виробництва цьогорічного врожаю зернових та олійних культур до 81,3 млн тонн. Рівень урожайності зріс до 54,7 ц/га.
Про це повідомила пресслужба МінАПК.
Зазначається, що відомство оновило прогноз щодо валового виробництва зернових культур до 59,7 млн тонн.
Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і складають 21,6 млн тонн.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Загальний обсяг врожаю зернових та олійних культур на поточний рік наразі становить 81,3 млн тонн.
За попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть зернових у таких обсягах:
- пшениці – 22,2 млн тонн,
- ячменю – 5,8 млн тонн,
- кукурудзи – 30,1 млн тонн.
Що стосується олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів – 4,6 млн тонн.
Збір ріпаку наразі завершено, аграрії зібрали понад 4 млн тонн.
"Також збільшився рівень врожайності зернових – до 54,7 ц/га. Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021-му році, він становив 53,6 ц/га. Власне, це і дозволило в черговий раз переглянути у сторону збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю та, зокрема, збільшити показники виробництва кукурудзи з 28,5 млн тонн до понад 30 млн тонн", - підкреслили в МінАПК.
Там додали, що збирання кукурудзи вже проведено на 87% площ. Торік на аналогічну дату було зібрано 66% площ цієї культури.
"За сприятливих погодних умов, збирання кукурудзи буде продовжуватися, хоча частина врожаю залишиться в полях до весни", - прогнозують у відомстві.
Зауважимо, що загальна площа посівних ярих і озимих зернових цьогоріч була меншою на 980 тис. га, ніж торік, й становила 10 895 тис. га.
Нагадаємо, 10 регіонів України вже повністю завершили жнива. У решті областей аграрії ще закінчують збір кукурудзи, соняшнику та цукрових буряків. Станом на 8 грудня 2023 року українські аграрії намолотили майже 78 млн т нового врожаю зернових та олійних культур.
Прогноз врожаю зернових в Україні
На початку весни 2023 року загальний валовий збір на поточний рік прогнозувався на рівні 63,5 млн тонн. Це було на 13% менше по відношенню до показника 2022 року.
У червні, після початку жнив, прогноз був підвищений до 68 млн тонн, що було на 7% менше показника 2022 року. На початку вересня, завдяки сприятливим погодним умовам, були всі підстави для чергової зміни прогнозу в позитивну сторону до 76,7 млн тонн, а відтак у жовтні – до 79,1 млн тонн та вже нині – до 81,3 млн тонн.
Українська зернова асоціація також оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 1,1 млн т — до 81,6 млн т зернових та олійних.