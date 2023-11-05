Вистачить і собі, і на експорт. Прогноз урожаю зерна в Україні знову покращили

Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року, збільшивши її ще на 1,1 млн т — до 81,6 млн т зернових та олійних.

Про це повідомила пресслужба УЗА.

Зазначається, що постійне зростання прогнозу цьогорічного врожаю пояснюється сприятливими погодними умовами і кращою врожайністю культур. Цього разу врожай покращений за рахунок збільшення очікуваного врожаю кукурудзи та соняшнику.

Крім того, експорт з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 50 млн т. В минулому сезоні (який закінчився 30 червня 2023) за оцінкою УЗА експорт сягнув 58 млн т.

"Таких обсягів експорту в новому сезоні можна досягти тільки, якщо Україна зможе експортувати через свої чорноморські порти, а також за умови покращення і здешевлення логістики альтернативних маршрутів, зокрема й Дунайського шляху. Експорт зерна через українські порти та забезпечення безпеки мореплавства в Чорному морі – це єдиний шлях швидко та ефективно постачати українське зерно до країн, які вкрай його потребують", - наголошують в УЗА.

Оцінка врожаю пшениці в 2023 році залишилася на рівні 22 млн т, а за попередніми даними Мінагрополітики пшениці зібрано 22,4 млн т (в 2022 було 20,2 млн т, а в 2021 – рекордні 33 млн т). Потенційний експорт пшениці в 2023/2024 МР може скласти близько 16 млн т з врахуванням того, що на початку сезону перехідні залишки склали 4,4 млн т.

Оцінка врожаю ячменю в 2023 теж залишилася на рівні 5,8 млн т, попередні дані Мінагрополітики – зібрано 5,9 млн т ячменю (в 2021 – 10,1 млн т, а в 2022 – 5,8 млн т), а потенційний експорт в 2023/2024 МР можна очікувати на рівні 3 млн т.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні ще дещо покращилися – на 0,8 млн т до 28,8 млн т до (в 2021 році – 37,6 млн т, 2022 – 27,3 млн т), при цьому потенційний експорт може скласти близько 23 млн т. За попередніми даними Мінагрополітики станом на 2.11 зібрано 17,1 млн т з 60% площ.

Врожай соняшнику в 2023 очікується на рівні 14,2 млн т (в 2021 – 16,9 млн т, 2022 – 11,1 млн т), а потенційний експорт може скласти 0,6 млн т. Переробка соняшника на олію може сягнути 13,2 млн т.

Врожай ріпаку в 2023 оцінюється в 4,2 млн т (за попередніми даними Мінагрополітики зібрано рівно 4 млн т), при цьому експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 3,7 млн т.

Врожай сої очікується на рівні 4,8 млн т (за попередніми даними Мінагрополітики зібрано 4,6 млн т), а потенційний експорт 2023/2024 МР може сягнути 3,3 млн т.

Зауважимо, за даними Мінагрополітики, станом на початок листопада в Україні намолочено понад 67 млн тонн нового врожаю, зокрема зернових культур — 47 млн 184,1 тис. тонн, олійних — 19, 958 тис. тонн.

За прогнозом Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн тонн зернових та 20,3 млн тонн олійних культур.