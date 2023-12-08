Жнива-2023: українські аграрії зібрали майже 78 млн тонн нового врожаю

Станом на 8 грудня 2023 року українські аграрії намолотили майже 78 млн т нового врожаю зернових та олійних культур. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Збір зернових та зернобобових культур провели на площі 10,433 млн га при врожайності 54,7 ц/га. В загальній кількості вже намолотили понад 57,57 млн т зерна.

У лідери зі збору зернових вийшли аграрії Вінниччини, які зібрали понад 5 млн т зерна. Також відзначилися Полтавщина і Черкащина – в цих регіонах намолотили понад 4 млн т зерна.

Що стосується олійних культур, станом на 8 грудня в Україні було зібрано 20,723 млн т зі 8,215 млн га.

Ілюстрація: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Прогноз урожаю зерна в Україні

Українська зернова асоціація оновила оцінку потенційного врожаю 2023 року і збільшила її ще на 1,1 млн т — до 81,6 млн т зернових та олійних. За прогнозом Мінагрополітики України, аграрії зможуть зібрати близько 76,7 млн т зернових та 20,3 млн т олійних культур.

Нагадаємо, у 2022 році українські аграрії намолотили майже 49 млн т зерна.

Передбачається, що експорт з України в новому сезоні 2023/2024 потенційно може скласти майже 50 млн т. У 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 20 жовтня 2023 року) Україна вже експортувала 8,02 млн т зернових та зернобобових.

В минулому сезоні, який завершився 30 червня 2023 року, за оцінкою УЗА експорт сягнув 58 млн т.