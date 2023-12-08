Украинские аграрии собрали почти 78 млн тонн нового урожая

По состоянию на 8 декабря 2023 года украинские аграрии намолотили около 78 млн т нового урожая зерновых и масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Сбор зерновых и зернобобовых культур произвели на площади 10,433 млн. га при урожайности 54,7 ц/га. В общей сложности уже намолотили более 57,57 млн т зерна.

В лидеры по сбору зерновых вышли аграрии Винницкой области, которые собрали более 5 млн т зерна. Также отличились Полтавщина и Черкасская область - в этих регионах намолотили более 4 млн т зерна.

Что касается масличных культур, по состоянию на 8 декабря в Украине было собрано 20,723 млн т из 8,215 млн га.

Иллюстрация: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

Прогноз урожая зерна в Украине

Украинская зерновая ассоциация обновила оценку потенциального урожая 2023 года и увеличила ее еще на 1,1 млн т - до 81,6 млн т зерновых и масличных. По прогнозу Минагрополитики Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн т зерновых и 20,3 млн т масличных культур.

Напомним, в 2022 году украинские аграрии намолотили около 49 млн т зерна.

Предполагается, что экспорт из Украины в новом сезоне 2023/2024 потенциально может составить почти 50 млн т. В 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 20 октября 2023 г.) Украина уже экспортировала 8,02 млн т зерновых и зернобобовых.

В минувшем сезоне, завершившемся 30 июня 2023 года, по оценке УЗА экспорт достиг 58 млн т.