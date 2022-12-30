Украинские аграрии в этом году намолотили 49 млн тон зерна

Сельхозпроизводители Украины по состоянию на конец декабря провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 10,6 млн га (92%), при урожайности 46,1 ц/га намолочено 48,8 млн тон зерна.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, к концу года обмолочено:

пшеницы - 5 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн т;

ячменя - 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн т;

гороха - 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. т;

кукурузы на зерно - 3,3 млн га (78%), при урожайности 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн т;

гречихи - 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. т;

проса - 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 тыс. т.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн т семян при урожайности 21,7 ц/га.

Обмолот сои произведен на площади 1,5 млн га (99%), собрано 3,7 млн т при урожайности 24,3 ц/га.

Рапс собран на площади 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т семян при урожайности 28,6 ц/га.

Сахарная свекла выкопана на площади 180 тыс. га (99%), накопано 9 млн т сладких корней при урожайности 501 ц/га.

"Аграрии Николаевщины, Одесщины и Буковины завершили сбор урожая всех сельскохозяйственных культур. Сельхозтоваропроизводители Винницкой области намолотили 4 млн т зерна. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельнитчины - 70,4 ц/га", - отметили в ведомстве.

Напомним, что по состоянию на середину декабря около 34% урожая кукурузы в Украине все еще остается на полях. Аграрии не могут обмолотить культуру из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с перебоями электроснабжения.

Что касается следующего года, то, по прогнозу аграриев, в 2023-м украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.