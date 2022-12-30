Українські аграрії цьогоріч намолотили майже 49 млн тонн зерна

Сільгоспвиробники України станом на кінець грудня провели збирання зернових та зернобобових культур на площі 10,6 млн га (92%), за врожайності 46,1 ц/га намолочено 48,8 млн т зерна.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Так, на кінець року обмолочено:

пшениці — 5 млн га (100%), за врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн т;

ячменю — 1,7 млн га (100%), за врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн т;

гороху — 118 тис. га (100%), за врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. т;

кукурудзи на зерно — 3,3 млн га (78%), за врожайності 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн т;

гречки — 116 тис. га (98%), за врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. т;

проса — 44,7 тис. га (99%), за врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. т.

Крім того, збирання соняшнику проведено на площі 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн т насіння за врожайності 21,7 ц/га.

Обмолот сої проведено на площі 1,5 млн га (99%), зібрано 3,7 млн т за врожайності 24,3 ц/га.

Ріпак зібрано на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн т насіння за врожайності 28,6 ц/га.

Цукрові буряки викопано на площі 180 тис. га (99%), накопано 9 млн т солодких коренів за врожайності 501 ц/га.

"Аграрії Миколаївщини, Одещини та Буковини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур. Сільгосптоваровиробники Вінниччини намолотили 4 млн т зерна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини — 70,4 ц/га", - зазначили в Мінагрополітики.

Зазначимо, що станом на середину грудня близько 34% цьогорічного врожаю кукурудзи в Україні все ще залишається на полях. Аграрії не можуть обмолотити культуру через несприятливі погодні умови, а також у зв'язку з перебоями електропостачання.

Щодо наступного року, то, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.