Жнива-2024: аграрії закінчують збір гречки, соняшника та сої

Станом на 25 жовтня в Україні намолочено майже 63,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 18,1 млн га.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що загалом зібрано 45,1 млн тонн зернових та 18,6 млн тонн олійних.

Зокрема, з них:

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 2,7 млн га (або 67 %), намолочено 15,4 млн тонн;

проса – обмолочено 85,1 тис. га (або 92 %), намолочено 159,5 тис. тонн;

гречки – обмолочено 87,5 тис. га (або 98 %), намолочено 126,9 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,6 млн га (або 94%), намолочено 9,5 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,5 млн га (або 93%), намолочено 5,6 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Також повідомляється, що аграрії 15 областей проводять збирання цукрових буряків. Цукрові буряки викопані на площі 170,6 тис. га (або 66%), зібрано 8,3 млн тонн солодких коренів.

Які області в лідерах

В Мінагро повідомляють, що по валовому збору зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,4 млн тонн, Полтавщини – 4 млн тонн та Вінниччини – 3,3 млн. тонн.

По урожайності попереду аграрії Хмельниччини з показником 68,3 ц/га, Буковини – 64,9 ц/га та Чернігівщини – 63,5 ц/га.

Урожай гороху в Україні виявився найкращим за останні три роки

У 2024 році Україна зібрала найкращий урожай гороху за останні три роки. Це сталося в основному завдяки за рахунок збільшення посівних площ.

Цьогоріч врожай гороху було зібрано на площі в 212 тис. га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Втім, середня врожайність виявилась меншою, ніж в минулі сезони – 2,19 тонн/га у 2024 році проти 2,46 тонн/га раніше.

Областями-лідерами по збору врожаю гороху стали:

Одеська (зібрано 147 тис. тонн при врожайності 2,45 тонн/га);

Миколаївська (76 тис. тонн при врожайності 2,18);

Кіровоградська (37 тис. тонн при врожайності 2,01);

Харківська (29 тис. тонн при врожайності 1,48).

Як зауважили фермери, врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травні. Також вони відмітили, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.