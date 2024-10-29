В Украине взлетят цены на гречку: в закупке стоимость выросла уже почти вдвое

В этом году в Украине закупочные цены на гречку выросли почти вдвое – до 15 тыс. грн/т. Это приведет к увеличению ее стоимости на полках магазинов.

Об этом сообщила директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк, передает "Укринформ".

Она рассказала, что в этом году были уменьшены посевные площади под гречкой. Кроме того, лето оказалось засушливым, из-за чего урожай не оправдал надежд аграриев и производителей.

Директор завода отметила, что пока еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать.

"И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", – заявила Босюк.

По ее словам, магазины не в состоянии быстро среагировать на поднятие цены, поскольку имеют значительные реализуемые остатки. А вот уже на новую партию гречневой крупы будет сделана переоценка в сторону подорожания.

По прогнозу директора крупозавода, сейчас трудно спрогнозировать новые цены на гречневую крупу, но производители ориентируются на то, что отпускают ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн.

Вместе с тем, Босюк отметила, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.

По данным Минагрополитики по состоянию на 25 октября в Украине собрано гречки на 98% территорий (87,5 тыс. га) в объеме 126,9 тыс. тонн. В 2023 году урожай гречки был рекордным – 207,5 тыс. тонн. Этого удалось добиться благодаря увеличению площади посева гречки и высокой урожайности.

Напомним, цены на гречку в последние годы значительно колебались. Если в 2022 году она стоила 23 805 грн. за тонну, то в 2023 году цена упала до 10 000 грн. за тонну, что привело к убыткам для производителей.