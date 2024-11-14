На сколько выросли зарплаты агрономов в Украине за последний год – исследование

Среднемесячные зарплаты агрономов в 2024 году без учета бонусов показали значительный рост по сравнению с 2023 годом, свидетельствуют результаты исследования компании Agrohub.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Отметим, что в исследовании различных должностей агрономической службы приняло участие 8 крупных и средних агрохолдингов с суммарным земельным банком более 1,5 млн га.

Что показали результаты исследования

Согласно результатам исследования, среднемесячный доход без учета бонусов на разных должностях составляет:

главный агроном – 108 тыс. грн/месяц (год назад – около 90 тыс. грн в месяц);

ведущий агроном — 67 тыс. грн (год назад – 50 тыс. грн в месяц);

линейный агроном — 32,3 тыс. грн (год назад – около 30 тыс. грн).

Также исследование выявило, что в бонусной политике существенных изменений не произошло — по-прежнему бонусы выплачиваются после завершения продаж и исчисляются тем или иным количеством окладов. Также существуют предельные максимальные и минимальные лимиты для бонуса, например, максимальная сумма бонуса ограничивается коэффициентом 1,5, даже если KPI выполнен более чем на 150%.

Появление новой должности

Как показало исследование, агрокомпании приостановили продолжающуюся в течение предыдущих лет тенденцию укрупнения земельных массивов, и сейчас больше фокусируются на внедрении точного земледелия и на углублении агрономической аналитики. Это подтверждает появление новой должности, которую среди участников исследования зафиксировали впервые — агроном-исследователь. Его средний доход составляет 42,6 тыс. грн/месяц.

Какие происходили кадровые изменения

Среди положительных факторов аналитики отметили стабильную численность персонала в агрономической службе. В настоящее время один главный агроном в среднем обслуживает 33 тыс. га, ведущий – 10 тыс. га, линейный – 2,9 тыс. га, аналогичные результаты были и в прошлом году.

Также наблюдался рост специалистов до 25 лет среди агрономов.

"Таким образом, строится определенный кадровый резерв, который будет расти и двигаться в высшую категорию менеджмента, и это движение уже видно в динамике", — говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что если количество линейных агрономов в возрасте до 25 лет и в этом, и в прошлом году сохраняется на уровне 27%, то главных агрономов в таком возрасте в 2023 году не было вообще, а нынешнее исследование фиксирует 2%. К тому же, эти 2% женщины, а в прошлом женщин среди этой должности в рамках исследования не было также.