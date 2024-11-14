На скільки зросли зарплати агрономів в Україні за останній рік – дослідження

Середньомісячні зарплати агрономів у 2024 році без врахування бонусів показали суттєве зростання в порівнянні з 2023 роком, свідчать результати дослідження компанії Agrohub.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Зазначимо, що у дослідженні різних посад агрономічної служби взяли участь 8 великих і середніх агрохолдингів із сумарним земельним банком більше 1,5 млн га.

Що показали результати дослідження

Згідно з результатами дослідження, середньомісячний дохід без урахування бонусів на різних посадах складає:

головний агроном - 108 тис. грн / місяць (рік тому – близько 90 тис. грн на місяць);

провідний агроном — 67 тис. грн (рік тому – 50 тис. грн на місяць);

лінійний агроном — 32,3 тис. грн (рік тому – близько 30 тис. грн).

Також дослідження виявило, що у політиці бонусування суттєвих змін не сталося - як і раніше, бонуси виплачуються після завершення продажів і рахуються тою чи іншою кількістю окладів. Також існують граничні максимальний та мінімальний ліміти для бонусу, наприклад, максимальна сума бонусу обмежується коефіцієнтом 1.5, навіть якщо KPI виконана більше ніж на 150%.

Поява нової посади

Як показало дослідження, агрокомпанії призупинили тенденцію укрупнення земельних масивів, що тривала протягом попередніх років, і наразі більше фокусуються на впровадженні точного землеробства та на поглибленні агрономічної аналітики. Це підтверджує поява нової посади, яку серед учасників дослідження зафіксували вперше — агроном-дослідник. Його середній дохід складає 42,6 тис. грн / місяць.

Які відбувалися кадрові зміни

Серед позитивних факторів на ринку аналітики відзначили стабільну чисельність персоналу в агрономічній службі. Наразі один головний агроном в середньому обслуговує 33 тис. га, провідний — 10 тис. га, лінійний — 2,9 тис. га, аналогічні результати були й минулого року.

Також спостерігалося зростання спеціалістів до 25 років серед агрономів.

"Таким чином будується певний кадровий резерв, який буде зростати та рухатись у вищу категорію менеджменту, і цей рух вже видно у динаміці", - йдеться в дослідженні.

Аналітики зазначають, що якщо кількість лінійних агрономів віком до 25 років і цього, і минулого року зберігається на рівні 27%, то головних агрономів в такому віці у 2023 не було взагалі, а цьогорічне дослідження фіксує 2%. До того ж, ці 2% — жінки, а минулоріч жінок серед цієї посади в рамках дослідження не було також.